Afacere in agricultura - cum sa castigi bani cu o cultura de porumb

Trebuie sa tii cont, insa, ca si cheltuielile totale pentru un hectar de porumb sunt de aproximativ 1.900 de lei, iar daca nu stii cum sa intretii cultura, risti sa iesi in pierdere. Pentru a nu ajunge intr-o astfel de situatie, iti prezentam cele mai importante aspecte de care trebuie sa tii cont, atunci cand infiintezi o cultura de porumb.Porumbul suporta bine si monocultura, daca sunt aplicate ingrasaminte chimice si organice adecvate. Insa, pentru o mai buna eficienta, mai bine apelezi si la rotatia culturilor. Cele mai bune plante premergatoare culturii de porumb sunt canepa, cartoful, inul, cerealele paioase, leguminoasele pentru boabe si cele furajere, floarea soarelui, sfecla de zahar sau cea furajera. Multi fermieri aplica rotatia intre grau si porumb, ceea ce nu este deloc gresit, insa specialistii spun ca aceasta trebuie intrerupta, din cand in cand, cu alte plante.Are loc primavara, cand vremea incepe sa se incalzeasca, iar temperatura solului ajunge la 8 grade Celsius. In prealabil, solul pe care se cultiva trebuie sa fie bine curatat de buruieni si arat la o adancime de 28 de centimetri. Ai grija sa fie bine afanat in profunzime si cu o rezerva mare de apa. Pentru ca plantele sa fie mai rezistente si sa nu ai probleme din cauza bolilor si daunatorilor, este recomandat ca semintele sa fie tratate in prealabil cu substante fungicide si insecticide.Porumbul este o planta rezistenta si foarte putin pretentioasa, astfel ca principalele lucrari de intretinere, pe tot parcursul perioadei de vegetatie, constau in combaterea buruienilor. Pentru un maxim de eficienta, buruienile trebuie combatute prin erbicidare, iar aceasta se face prin pulverizare cu substante erbicide. Acestea pot fi cu aplicare preemergenta sau postemergenta.Din aceasta a doua categorie, multi producatori recomanda Equip - un erbicid ideal pentru combaterea pirului , pe care ar trebui sa il aplici atunci cand plantele de corn au 4-6 frunze, iar iarba este in faza de 2-4 frunze.Am aratat mai sus ca ar trebui sa folosesti seminte tratate cu insecticide si fungicide ca sa protejezi cultura, inca din faza semanatului. Daca ai respectat aceasta recomandare, e foarte posibil ca nu mai fie nevoie sa aplici vreun alt insecticid, dar pot aparea si situatii cand daunatorii tot isi fac aparitia. Cel mai adesea, este vorba de viermii de sarma, sfredelitorul porumbului, gargarita frunzelor sau viermele vestic al radacinilor de porumb. Ii poti combate daca aplici tratamente cu substante activ: teflutrin, thiametoxam sau acetamiprid.Porumbul se recolteaza in perioada in care umiditatea boabelor a scazut sub 30%, moment in care se considera ca planta a ajuns la maturitate. Recoltarea se face fie sub forma de stiuleti depanusati, fie sub forma de boabe, atat manual cat si mecanizat. Odata recoltat, depoziteaza porumbul in hambare sau silozuri bine aerisite si ventilate, care vor permite ca nivelul de umiditate al boabelor sa scada la 13-14%. Este nivelul la care porumbul poate fi valorificat la cel mai bun pret.Evident ca aceste etape necesita si unele investitii, dar, daca le vei urma pas cu pas, iti poti recupera suma cheltuita si chiar poti obtine un profit care sa merite efortul depus.