Agricultura, o investitie de viitor. Ce ferme poti cumpara de-a gata

Daca plasamentele financiare vi se par riscante, atunci investiti economiile intr-o ferma. Pe siteul Imobiliare.ro gasiti ferme de vanzare cu preturi cuprinse intre 33.000 de euro si 1,8 milioane de euro.

Agricultura reprezinta viitorul, iar aceasta sintagma este pe buzele tuturor in ultima perioada. Nu mai devreme de anul trecut, Adrian Radulescu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, declara ca in urmatorii 20 de ani cei care investesc in agricultura vor fi cei mai bogati romani.

Am incercat sa aflam daca exista ferme de cumparat "de-a gata" si am gasit pe siteul Imobiliare.ro o intreaga sectiune cu ferme de vanzare, cu preturi cuprinse intre 33.000 de euro si 1,8 de milioane de euro.

