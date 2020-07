Ce beneficii asigura un anunt de tipul "cumpar carti la kg" ?

Cartile, indiferent de subiect, au un rol esential in viata celor care le indragesc si le considera prieteni. Sustin performanta in cele mai diverse domenii, contribuie la dezvoltarea capacitatii intelectuale sau la dezvoltarea personala, apropie cititorul de Dumnezeu daca sunt religioase - si, dincolo de toate aceste aspecte, sunt hrana pentru minte si suflet. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care cartile citite ar trebui sa intre intr-un circuit al iubitorilor de stiinta si al celor pasionati de citit.Potrivit Anticariat-Carti.com , cei mai multi vanzatori de carte iau decizia de a raspunde ofertei de a le vinde unui achizitor cu experienta din urmatoarele motive: pot sa vanda in acelasi timp sute de volume, kilograme de carti care nu-si mai regasesc utilitatea in biblioteca personala; pot sa vanda absolut orice subiect, orice editie si orice an de aparitie; procesul de vanzare al cartilor este simplu de parcurs si in avantajul celor care vand, daca se lucreaza cu experti.Un anticariat care isi exprima intentia de a face achizitii de carte pe internet, deruleaza continuu campanii cu anunturi gandite sa atraga atentia, precum. Doar ca nu este suficient. Expertii de la Anticariat-Carti.com au capacitatea de a evalua si achizitiona mii de volume de carti din cele mai diverse domenii si spun ca toate conditiile de achizitie trebuie sa avantajeze vanzatorul de carte care, in caz contrar, nu va decide sa vanda.Cei mai multi dintre cei care hotarasc sa vanda cartile pe care le detin au servicii si, de regula, un program foarte incarcat. In aceasta idee, achizitorii de carte trebuie sa-si plieze programul pe nevoile acestora. De exemplu, Anticariat-Carti stabileste intalniri cu clientii in fiecare zi din saptamana (luni-duminica), chiar si la orele tarzii ale serii - de regula, dupa orele de program.Alte avantaje pe care le asigura acest jucator important de pe piata de carte din Romania, constau in urmatoarele aspecte: evaluarea cartilor este un proces gratuit, chiar si in ideea in care unii vanzatori de carte nu mai vor sa vanda, razgandindu-se; achizitioneaza carti din orice domeniu, indiferent de anul aparitiei; asigura preluarea cartilor, fara ca vanzatorul sa intervina; negociaza cu vanzatorul de carte, astfel incat sa primeasca un pret de care sa fie multumit; preturile propuse sunt corecte si sunt semnificative in cazul cartilor rare, vechi sau cu autograf.