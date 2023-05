Cel mai bogat om din lume nu are in plan noi investitii in Europa

Miliardarul mexican Carlos Slim a declarat ca nu intentioneaza sa faca noi investitii in Europa in urmatoare perioada, dupa ce si-a majorat recent participatiile in doua companii europene din domeniul telecomunicatiilor.

Intrebat daca planuieste noi investitii in Europa, dupa majorarea participatiilor detinute la compania olandeza KPN si Telekom Austria, la 27,7%, respectiv 23%, Slim a declarat pentru Reuters: "Nu cautam nimic in prezent. Vom consolida ceea ce avem".

Spre deosebire de expansiunea desfasurata in America Latina, unde antreprenorul in varsta de 72 de ani a facut investitii mult mai importante, Slim a adoptat o abordare mai precauta in ceea ce priveste Europa.

Intrarea lui pe pieta europeana s-a suprapus cu o perioada de turbulente in sectorul telecomunicatiilor, iar directorii executivi din aceasta industrie si analistii se intreaba daca va conduce la mult-asteptata consolidare a unor piete precum Germania si Spania.

Cu un imperiu care se intinde de la sectorul bancar la cel hotelier si al mineritului, cel mai bogat om din lume afirma ca ramane, totusi, deschis la oportunitati.