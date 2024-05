Cele mai bune economii ale lumii

Luxemburg, Madagascar, Libia si Mongolia se numara printre cele mai bune economii din lume, din perspectiva a cel putin unui indicator, potrivit estimarilor Fondului Monetar International.

Luxemburg: Cel mai mare venit pe cap de locuitor

Indicator: PIB pe cap de locuitor

Estimare pentru 2012: 106,958 dolari

Micul stat european este puternic cel putin intr-o privinta: are cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor din lume, scrie CNN.

Desi Luxemburg are a economie relativ mica, de 55,9 miliarde de dolari, numarul populatie este redus, astfel incat PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 106,958 dolari, un nivel de care se apropie doar statul Qatar.

Luxemburgul beneficiaza de un rating de credit AAA si detine rate reduse ale somajului si inflatiei. Principalele sectoare economice ale statului sunt sectorul financiar si cel industrial, iar luxemburghezii se bucura de unele dintre cele mai ridicate standarde de viata din lume.

Pe de alta parte, aproximativ 60% din forta de munca a tarii este constituita din cetateni straini, iar comunitatea internationala a avertizat tara cu privire la fiscalitatea relaxata.

Madagascar: Cea mai scazuta datorie guvernamentala

Indicator: Datorie guvernamentala

Estimare pentru 2012: 5%

Statul insula, situat in estul coastei Africii, detine cel mai scazut nivel al datorii guvernamentale ca procent din PIB de pe planeta.

Pentru acest an, datoria tarii este estimata la 5% din PIB, potrivit FMI, in timp ce datoria SUA este de 107%, iar cea a Japoniei de 236%.

In acelasi timp, PIB pe cap de locuitor este de doar 470 de dolari, iar prognoza privind cresterea economica in acest an este de 3%.

SUA: Cea mai mare economie

Indicator: PIB

Estimare pentru 2012: 15,6 mii de miliarde de dolari

Produsul Intern Brut al SUA va atinge 15,6 mii de miliarde in 2012, conform estimarilor, economia americana fiind cea mai mare din lume.

Desigur, economia SUA se confrunta cu provocari importante. Tara si-a revenit cu dificultate din criza financiara din 2008, piata muncii ramane vulnerabila, iar sectorul imobiliar american va avea nevoie de cativa ani pentru a se restabili.

Libia: Cea mai rapida crestere economica

Indicator: Crestere a PIB

Estimare pentru 2012: 76%

Rata foarte mare de crestere economica a Libiei nu poate fi atribuita unei planificari bine gandite, unei explozii a resurselor sau unei guvernari eficiente. Rata de crestere a PIB de 76,3% estimata pentru acest an in tara nord-africana este posibila doar ca urmare a razboiului.

Intr-adevar, cele mai multe dintre tarile cu cea mai rapida crestere economica, potrivit FMI, sunt zonele in care au avut loc conflicte recent.

Rata ridicata de crestere a Libiei este posibila datorita reluarii productiei de titei, prabusita in 2011 in contextul conflictului dintre rebelii libieni si fostul conducator Muammar Gaddafi.

Mongolia: Cea mai buna tara pentru investitii

Indicator: Investitii totale ca procent din PIB

Estimare pentru 2012: 64%

Alimentat de o crestere a activitatii miniere, produsul intern brut al tarii a crescut cu 17,3% in 2011, iar pentru acest an este asteptata o noua performanta.

De asemenea, Mongolia atrage cele mai multe investitii, nivelul acestora atingand 63,6% din PIB, cel mai ridicat din lume. Investitiile ridicate par o caracteristica specifica regiunii, China plasandu-se pe locul doi din acest punct de vedere, cu 48,4%, iar Bhutan pe locul patru, cu 46,6%.

Totusi, economia Mongoliei este puternic dependenta de vecinii sai, 90% din exporturile tarii mergand in China, iar Rusia furnizeaza 95% din petrol.

