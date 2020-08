Cinci sfaturi pentru alegerea canapelei perfecte

Economisiti-va timpul si banii si folositi aceste sfaturi pentru a va face o idee clara despre ceea va doriti si ce aveti nevoie!Daca aveti o camera de zi mai mare, va trebui sa decideti cat de mult spatiu din sufragerie va fi ocupat de canapea. Vreti sa includeti si alte canapele sau scaune? Vreti o masa de cafea? Daca da, o canapea simpla sau una in forma de L este probabil cea mai potrivita.Daca sunteti in cautarea unei canapele care va fi punctul central al camerei de zi, cautati o canapea de forma rotunda, care ocupa putin mai mult spatiu si ofera o multime de locuri.Daca aveti un living mic, probabil ca veti avea nevoie de o canapea mai mica. Cu mai putin spatiu, orice canapea va fi in centrul atentiei, asa ca este important sa alegeti ceva care este practic, dar are, de asemenea, un design puternic care completeaza restul spatiului.Organizarea cu succes a unui spatiu de locuit incepe cu analiza stilului de viata. Ce faceti cel mai mult in spatiul respectiv? Va place sa stati in fata televizorului? Asigurati-va ca canapeaua este ideala pentru asta si ca este pozitionata in fata televizorului.Familia voastra foloseste camera de zi pentru a se relaxa sau pentru a citi? Inconjurati canapeaua cu scaune si perne pentru a crea mai multe zone de relaxare care pot fi folosite individual sau in grup.Dupa ce ati decis functia canapelei, este timpul sa va dati seama ce forma o va ajuta sa indeplineasca acest scop. O forma de L curata este excelenta pentru zonele deschise care trebuie impartite - cum ar fi separarea livingului de sala de mese.O forma mai rotunda este un pic mai favorabila pentru un spatiu mai mic menit sa serveasca drept zona de intalnire pentru grupuri de oameni.Care va fi cel mai potrivit? Estetica este importanta, dar functionalitatea este esentiala atunci cand vine vorba de alegerea unui material pentru canapea.Multi dintre noi am dori o canapea din piele alba. Este superba dar prea putin functionala si practica. Poate fi o alegere proasta daca aveti animale de companie sau copii mici care vor provoca unele daune grave.O alta optiune este tesatura de exterior. Multe companii ofera acum tesaturi care rezista la pete, apa si decolorare de la soare. Multe companii de mobilier exterior au, de asemenea, canapele exterioare si scaune, care sunt atat de simple si au un design clasic, incat ar putea fi utilizate cu usurinta in interior.Poate fi un pic greu sa va croiti propriul stil personal, dar lasati instinctul sa vorbeasca atunci cand alegeti tipul de canapea care se va potrivi in mod natural in casa.Daca stilul este elegant si modern, alegeti ceva care sa reflecte asta in linii curate si culori dramatice.Daca locuinta este un amestec eclectic de culori si design, o canapea care combina mai multe stiluri, cum ar fi o canapea vintage intr-o tesatura colorata sau o forma mai moderna cu accente traditionale, ar putea fi expresia perfecta a gustului.Daca adoptati stilul mai traditional, o canapea clasica, dintr-o tesatura durabila si neutra va trece testul timpului si va functiona bine cu diverse culori si piese complementare.