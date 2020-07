Consumabile HoReCa igienice pentru hoteluri si catering

Consumabilele de catering sunt esentiale intr-o afacere de tip HORECA, deoarece asigura igiena fiecarui client cand se onoreaza o comanda. Tacamurile de plastic se dovedesc a fi extrem de utile, mai ales cand comandam mancare de tip catering la serviciu, loc in care nu avem acces la toate comoditatile noastre de acasa.Magazinul online Sanito.ro ofera o gama variata de: tacamuri de unica folosinta, pahare de unica folosinta, pahare de plastic, pahare de carton, palete pentru cafea, farfurii de unica folosinta din plastic sau biodegradabile, caserole de unica folosinta si cutii pentru catering.Cel mai mare avantaj al consumabilelor pentru catering este ca vesela de unica folosinta din plastic este mai igienica. De la farfurii si pana la tacamuri, in multe unitati in care se servesc alimente a fost luata decizia de a inlocui vesela care trebuie curatata cu produse igienice de unica folosinta.Acesta decizie este cu atat mai buna, cu cat in contextul actualelor conditii de igiena si protectie, trebuie sa avem grija ce consumam si de unde consumam. Consumabilele de unica folosinta sunt destinate uzului unic, pe moment, ceea ce inseamna ca fiecare invitat / persoana va avea propriile tacamuri.In plus, ambalajele profesionale ajuta la transporul mancarii in cele mai bune conditii, fara a se varsa si le pastreaza la temperatura optima pentru a putea fi servita.Pentru spatiile hoteliere, pastrarea igienei se poate realiza usor, tot prin produse de unica folosinta, sigilate.sunt vaste si includ consumabilele cosmetice si accesoriile hoteliere precum sampoane, sapunuri, gel de dus, seturi pentru barbierit, seturi dentare sau igienice, kit-uri pentru ingrijirea unghiilor, papuci de unica folosinta si multe altele.Pentru hoteluri, atentia asupra tuturor detaliilor, curatenia si igiena impecabile si confortul clientilor reprezinta baza unei reputatii pozitive, bazate pe profesionalism.Indiferent de dimensiunea, specificul sau modul de functionare al unui spatiu HoReCa, acesta trebuie sa fie dezinfectat si curatat in permanenta.Pentru ca reputatia unui astfel de spatiu depinde in mod direct de gradul de curatenie si igiena ale acestuia, este esential ca toate spatiile lui sa fie mentiute la cele mai inalte standarde.Produsele folosite intr-un spatiu HoReCa pentrujoaca un rol extrem de important pentru pastrarea sanatatii, atat a clientilor, cat si a angajatilor.Sanito.ro ofera o gama variata de produse profesionale specializate in protectie si dezinfectare impotriva virusilor sau a bacteriilor: dezinfectanti pentru maini, dezinfectanti pentru suprafete, detergenti dezinfectanti, covorase profesionale dezinfectante, masti pentru protectie, manusi, dispensere si stative pentru dezinfectant si multe altele.Alegerea celor mai potrivite solutii si produse de unica folosinta pentru spatiile HoReCa creeaza o reputatie pozitiva si denota grija si respect pentru clientii acestor afaceri.