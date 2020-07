Corpuri de iluminat pentru functionalitatea si confortul casei tale!

Corpurile de iluminat LED au devenit o parte importanta in proiectele moderne de design interior si mai mult decat atat, in prezent exista nenumarate stiluri de iluminare, motiv pentru care acestea sunt adesea luate in considerare inca din etapa de priectare asigurand corpurilor de iluminat un scop precis, cu rolul de a asigura diferite tipuri de iluminare. Cand vine vorba despre iluminatul rezidential se pot identifica trei mari categorii de lumina artificiala.In anumite momente ale zilei, lumina naturala contribuie la iluminatul rezidential, astfel incat iluminatul general are scopul de a aduce un plus de lumina spatiilor, dar si pentru a asigura o stralucire de fundal. Pe masura ce lumina emanata de sursele de iluminat parcug distanta dintre corpul de iluminat si celelalte obiecte din incapere, aceasta se reflecta din pereti si alte suprafete sau este filtrat prin diferite materiale. Lumina isi pierde directia si intensitatea, capatand o putere difuza, in camera, iar ambientul devine placut si prietenos privirii."Una dintre cele mai mari contributii la iluminatul general o au corpurile de iluminat montate pe tavan sau cele pe pereti" spune George Achim, director general VtacSmartHome . "Din experienta noastra si nu numai, cu cat lumina parcurge o distanta mai mare, cu atat corpurile de iluminat acopera un spetru mai larg, iluminand in mai multe directii. Acest aspect mareste confortul vizual si, in acelasi timp, creaza o atmosfera mai placuta in incapere".Functionalitatea incaperii este sustinuta in mod special de catre iluminatul de serviciu. Din acest motiv, iluminatul local se va concentra pe o anumita zona pentru a conferi detaliu si precizie activitatii desfasurate acolo. Asadar, obiectivul iluminarii de serviciu este indeplinit atunci cand acesta asigura luminozitatea necesara desfasurarii activitatilor de catre corpurile de iluminat care concentreaza fasciculul luminos intr-o directie anume si spre un anumit loc. Pentru a argumenta sustinerile puteti observa cat de utila este lumina oferita de banda led utilizata deasupra blatului bucatariei sau lampile de birou.In cazul corpurilor de iluminat utilizate rezidential, un considerent important in iluminat pentru a fi eficient este distanta la care este instalat corpul fata de spatiul ce trebuie iluminat. Cu putina atentie vei observa ca majoritatea corpurilor de iluminat care au ca scop iluminarea detaliilor tind sa fie montate la o distanta cat mai mica, dar fara sa stanjeneasca, intre sursa, suprafata sau obiectul iluminat. Spre exemplu, astfel cum am exemplificat anterior, o banda LED sau spoturile LED sunt montat imediat deasupra blatului din bucatarie vei putea beneficia de o eficienta cat mai ridicata. Totodata, in baie vei putea observa ca aplica sau spoturile instalate de deasupra oglinzii a caror lumina se reflecta din oglinda in intreaga incapere, este absolut necesara activitatilor precum coafatul, barbieritul, machiatul sau alte activitati care necesita o buna iluminare. Privind din aceeasi perspectiva, cele mai multe zone amenajate pentru luarea cinei sunt prevazute cu unul sau doua pendule ce sunt concepute sa ilumineze la cel mult 80-90 de centimetri inaltime de blat, indiferent de inaltimea plafonului.Lumina de accent poate fi considerat si ca un hibrid intre lumina artificiala de serviciu si cea ambientala, astfel incat corpurile de iluminat dedicate pentru acest tip de iluminare decorative au aceasta functionalitate si emana un fascicul luminos exact, insa al carui rol nu este de a veni in sustinerea unei activitati anume. Practic, aceste corpuri de iluminat LED decorative lumineaza un perete, un detaliu sau un obiect, pe inserat sau pe timp de noapte. Un alt detaliu specific corpurilor de iluminat decorative cu LED este ca sursele din dotare vor avea intotdeauna o intensitate mai mica decat celelalte surse prezente intr-un spatiu.Daca esti distribuitor de corpuri de iluminat, esti in cautare de noi parteneri si doresti sa le oferi clientilor cu adevarat bucuria functionalitatii acestora, dar si o atmosfera cat mai placuta in camerele caselor acestora, specialistii de la VtacSmartHome.ro iti recomanda utilizarea cel putin a doua dintre tipurile de corpuri de iluminat mentionate anterior.