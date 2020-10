Cum a evoluat Bitcoin in pandemie. De la scaderi radicale, la cresteri colosale! Este o investitie sigura?

Si este doar o chestiune de timp inainte ca tot mai multi oameni sa inteleaga cum functioneaza piata de criptomonede si sa investeasca bani. Cea mai apreciata si mai populara criptomoneda este Bitcoin.In perioada pandemiei de coronavirus Bitcoin a suferit numeroase modificari de preturi la tranzactionare. Daca inainte de pandemie a inregistrat cresteri radicale, in luna martie a inregistrat scaderi la care nimeni nu se astepta. Si-a revenit insa destul de rapid, pe masura ce oamenii au inteles cat este de important sa faca investitii , informeaza Kopa Bitcoin. Inceputul pandemiei a afectat drastic pretul de tranzactionare al criptomonedei. Astfel, pretul Bitcoin s-a prabusit cu 2.000 de dolari in mai putin de o ora, pe fondul crizei de coronavirus.Daca pe 19 februarie pretul unui Bitcoin era in jur de 10.000 de dolari, inceputul pandemiei de coronavirus a dus la o pierdere de 23% din valoara sa, ajungand in scurt timp la pretul de aproximativ 6.000 dolari. Iar asta la doar o zi dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat oficial pandemia de coronavirus. O scadere istorica, fara precedent.Insa nu doar Bitcoinul a fost afectat de pandemie ci toate criptomonedele, printre care si Ethereum (care a avut scaderi de 30.32%) sau XRP (cu scaderi de 23.16%). Pandemia a afectat insa si pietele bursiere, nu doar criptomonedele.Desi a cunoscut scaderi importante, piata de criptomonede si-a revenit treptat, pe masura ce oamenii au inteles cat este de important ca in aceasta perioada sa investeasca banii intr-o sursa care sa le poata asigura castiguri.Astfel, in luna iunie, Bitcoin a depasit pragul psihologic de 10.000 de dolari pentru o unitate pentru prima oara dupa declararea pandemiei. Dupa o perioada de cateva saptamani in care a crescut constant, dar incet, pe 26 iunie a atins un maxim de 10.200 de dolari pe unitate.In luna august pretul Bitcoin a ajuns la pretul de vanzare de 12.000 de dolari pe unitate. Apoi, in septembrie a variat intre 9.915 dolari (cea mai mica valoare, inregistrata pe 7 septembrie) si 11.844 de dolari, media mentinandu-se in jurul valorii de 10.500 de dolari.Ca in cazul oricarei investitii nu exista un raspuns corect pentru aceasta intrebare. Unii experti considera ca, pe masura ce tot mai multi oameni vor investi in Bitcoin, pretul monedei va creste. Altii insa sustin ca, peste cativa ani, isi va pierde valoarea.Este intotdeauna dificil sa stii ce se va intampla in viitor cand vine vorba de investitii.Cu toate acestea, multe persoane vad Bitcoin ca pe o forma de aur digital care are o valoare stabila si, prin urmare, este un mod bun de a investi banii.Exista intotdeauna riscuri in investitii, mai ales atunci cand investesti intr-o tehnologie viitoare care poate nu este inca pe deplin stabilita. Daca Bitcoin a devenit in doar zece ani o forma de moneda mondiala virtuala, va fi o investitie buna in viitor. Asadar, daca esti increzator in tehnologia din spatele BTC, si anume Blockchain, este bine sa investesti in Bitcoin.