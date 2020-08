Curajosii pandemiei: cine investeste in dezvoltare, cand criza bate la usa

Domeniile in care se investea cel mai mult pana la declansarea crizei erau tehnologia si cele adiacente acesteia, insa perioada aceasta a adus modificari si in comportamentul antreprenorilor. Astfel, in timp ce multi anunta reducerea costurilor si incearca sa supravietuiasca acestei perioade, unii isi asuma riscuri si continua planurile de investitii incepute in anii anteriori sau chiar se extind catre noi linii de business.Un business nisat pe educatie acvatica pentru bebelusi si copii mici este un astfel de exemplu. Cu o cifra de afaceri de 1 milion de lei in 2019 si planuri de a creste cu 10% anul acesta, Carmen Dumitru, fondatoarea Acvatic Bebe Club, viza anul acesta extinderea cu un sediu nou in Bucuresti si poate chiar un al treilea, intr-un alt oras. Contextul pandemic actual a suspendat insa activitatea clubului pentru aproape 3 luni. Mai mult, desi la 1 iunie activitatea s-a reluat, aceasta s-a putut face doar partial, initial pe segmentul de servicii de kinetoprofilaxie, dezvoltate in perioada de restrictii. Chiar si in prezent, pe fondul masurilor necesare pentru asigurarea sigurantei clientilor si angajatilor, activitatea a fost reluata la o capacitate de 70%.Totusi, aceasta noua realitate, cand doar putin mai mult de jumatate din echipa si-a putut relua activitatea, nu a descurajat-o. A decis sa deschida cel de-al doilea sediu, in zona de nord a Capitalei. Lucrarile de amenajare au demarat la 1 august si vor dura 3-4 luni, iar investitia in noul sediu este estimata la 100.000 euro."Redeschiderea a fost un proces complex si provocator, dar discutiile cu clientii ne-au dat asigurari ca serviciul de educatie acvatica ramane unul de referinta. Suntem in continuare impactati de contextul actual ce aduce anxietate clientilor si o instabilitate si nesiguranta fara precedent pentru mediul economic. Am reluat activitatea cu o echipa redusa cu 30%, insa ne bucuram sa putem reloca parte din echipa in noul sediu, alaturi de noi membri ai echipei, care au inceput si ei cursurile de pregatire la 1 august. Estimam ca pana la finalul anului vor reusi o reechilibrare in noul context", a precizat, pentru Ziare.com, Carmen Dumitru, fondator Acvatic Bebe Club.Tot pe extinderea activitatii mizeaza si niste antreprenori din Targu Mures. Fondatorii brandului MindtheGap, un brand de tapet si decoratiuni interioare focusat pe export , au lansat in plina pandemie o colectie noua, iar pentru perioada urmatoare vizeaza investitii de 600.000 de euro in alte doua noi colectii si extinderea cu magazine proprii in marile capitale europene.Potrivit lui Stefan Ormenisan, director de creatie si co-fondator al brandului, ideea de a deschide magazine proprii se combina cu cea de extindere spre zona HoReCa, cu servicii de cafenea disponibile in acelasi spatiu. Cu 47 de angajati si o cifra de afaceri de 14 milioane de lei in 2019, MindtheGap vinde pe piata interna doar 7% din totalul produselor sale.O alta investitie lansata chiar in perioada starii de urgenta este magazinul online de accesorii si decoratiuni pentru casa - dego.ro. Platforma contine zeci de variante de picturi pe numere, picturi 3D sau diamond painting, puzzle-uri 3D din lemn si hartie care se realizeaza manual, dupa instructiuni. Businessul a fost lansat de Elvis Floroiu si Dan Dumitru, marketeri pe segmentul turism, si vizeaza afaceri de 200.000 de euro in 2020.La un alt nivel de investitii se situeaza Spark. Compania a anuntat ca isi extinde flota de masini din Romania cu 400 de vehicule, ajungand astfel cel mai mare serviciu de car sharing nu doar din tara, ci si din Europa de Sud-Est.Printre alte companii care au anuntat investitii pentru acest an se numara Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania. Laura Teposu, CEO si fondator, a anuntat ca va continua investitiile prevazute pentru acest an, alocand un buget de 200.000 de euro in proiecte de tehnologie. Libris.ro a avut in 2019 o cifra de afaceri de 11,3 milioane de euro, iar in primele luni ale acestui an vanzarile online de carte au crescut 30-40% fata de lunile similare ale anului trecut.