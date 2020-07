Extinderea Retelei Nationale de Telemedicina de catre Grupul OTE si Intracom Telecom

www.intracom-telecom.com

Acesta este un proiect al(a 2-a Regiune Sanitara), care va asigura mai multor locuitori si vizitatori ai insulelor un acces egal la serviciile medicale ESY (Sistemul National de Sanatate) care, cu ajutorul tehnologiei, sunt la acelasi nivel cu cele ale spitalelor mari din Grecia.modernizata va cuprinde anul viitor localitatile: Agathonisi, Agios Efstratios, Anafi, Antiparos, Arkoi, Donousa, Kythnos, Irakleia, Therasia, Thymaina, Kea, Kimolos, Koufonisia, Leipsoi, Serifos, Sikinos, Schoinousa, Telendos, Folegandros Halki, Psara si Pserimos.Din totalul decare urmeaza sa fie instalate, 26 vor fi amplasate in Centrele Medicale ale insulei, una va fi situata la centrul de evacuare medicala aeriana EKAB (Centrul National de Asistenta de Urgenta) din Elefsina si o alta va fi situata la Centrul de Detentie din Kos.la domiciliu vor fi create in cadrul proiectului pentru pacienti, al caror transfer catre Centrele Medicale din insula este dificil de realizat. EDIT se implementeaza folosind echipament tehnologic avansatDupa extinderea sa, EDIT va cuprinde in totalde unitati de telemedicina, care vor conectade insule ale Marii Egee cu spitalele centrale din Attica si district. Astfel, se va simula digital prezenta medicului in locul in care este situat pacientul si se vor va elimina distantele dintre cele mai indepartate insule si spitale importante, limitand astfel deplasarile inutile si evacuarile medicale aeriene de tip Medevac, si se vor decongestiona in acelasi timp clinicile., a declarat: "Inca din prima zi, m-am referit la preocuparea noastra principala, Pacientul. Extinderea telemedicinei catre 22 de insule din nordul si sudul Marii Egee reuseste sa combine elementele specifice insulare, ceea ce reprezinta o conditie in ceea ce priveste supravietuirea noastra, cu integrarea noilor tehnologii in toate infrastructurile de sanatate, acesta fiind obiectivul nostru principal pentru crearea ESY, in secolul XXI. In cadrul Ministerului Sanatatii, lucram in fiecare zi, astfel incat si mai multi locuitori si vizitatori ai insulelor noastre frumoase sa se bucure de servicii medicale mai bune si de o calitate mai inalta"., a mentionat ca "Tehnologia poate fi un aliat important si in sectorul Sanatatii. Reteaua Nationala de Telemedicina reprezinta un exemplu in acest sens. Aflata la dispozitia medicilor specialisti, va fi un instrument important pentru furnizarea de servicii medicale la aceleasi standarde ca cele din centrele urbane importante, chiar si in insulele cele mai indepartate. Suntem mandri ca, prin acest proiect, contribuim la realizarea viziunii COSMOTE, care isi doreste o lume mai buna pentru toti".a subliniat: "In spiritul viziunii noastra de folosire a tehnologiei pentru imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor, in combinatie cu experienta noastra vasta in ceea ce priveste implementarea proiectelor de infrastructura de telecomunicatii si de inalta tehnologie, participam activ la extinderea unui proiect important care imbunatateste imaginea sistemului sanitar. Spitalele si personalul medical din insule si din zonele izolate au acum ocazia de a extinde treptat si eficient serviciile medicale online utilizand tehnologia de ultima ora a societatii Intracom Telecom".In afara de serviciile de telemedicina si de teleconsiliere, Reteaua Nationala de Telemedicina ofera, de asemenea, servicii de teletraining in timp real pentru cadre medicale, asistenti medicali si personal administrativ.Crearea si extinderea EDIT sunt finantate de programele operationale regionale POR Nordul Marii Egee 2014-2020 si POR Sudul Marii Egee 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul Social European (FSE).Unitatile de telemedicina sunt instalate la centrele medicale ale insulelor si fac legatura dintre acestea si spitalele mari din Pireu si alte regiuni din Grecia. Fiecare unitate consta intr-o cabina special proiectata care este dotata cu o camera video de inalta definitie, un monitor si instrumente medicale speciale care transmit citirile din timpul examenului medical in timp real.Avand la dispozitie toate aceste lucruri, medicii de pe insule isi examineaza pacientii si comunica cu medicii consultanti din cadrul spitalelor centrale, vazandu-se unii pe altii la o scara de 1:1. Cu ajutorul instrumentelor medicale care sunt interconectate cu platforma, toate citirile rezultate in urma examenelor desfasurate de medic/asistenta medicala ii sunt disponibile in timp real medicului specialist consultant, care participa la examinare de la distanta.In timpul examenului medical, medicul si pacientul pot sa comunice direct, fara nicio interferenta si fara intarzieri in ceea ce priveste sincronizarea audio sau video. Trebuie mentionat faptul ca sistemul de videoconferinta din fiecare cabina faciliteaza interactiunea dintre consultantul medical si medic, fapt care este in favoarea pacientului, din moment ce le permite tuturor participantilor sa comunice direct si usor in timpul controalelor medicale.Extinderea Retelei Nationale de Telemedicina vine in continuarea proiectului Regiunii Sanitare Pireu si Marea Egee (A Doua Regiune Sanitara) implementat de Grupul OTE in 2016, avand Intracom Telecom ca subcontractant.Dupa finalizarea primei etape de dezvoltare a EDIT, au fost instalate 30 de statii de telemedicina in centrele medicale ale insulelor din Marea Egee, douasprezece statii in spitale regionale si centrale si o statie in centrul operational al Ministerului Sanatatii.Cele 30 de insule care erau deja acoperite de EDIT sunt: Amorgos, Andros, Astypalaia, Icaria, Ios, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kythira, Kos, Leros, Lemnos, Lesvos, Milos, Mykonos, Naxos, Nisyros, Oinousses, Paros, Patmos, Rhodes, Samos, Siphnos, Symi, Syros, Tilos, Tinos, Fournoi si Chios.Pana acum, cu ajutorul EDIT, au avut loc peste 4500 de "consultatii de la distanta", 290 de seminare de training, plus peste 6800 de teleconferinte cu privire la diverse probleme, sustinand astfel munca profesionistilor din sectorul sanitar.EDIT contribuie semnificativ la imbunatatirea serviciilor medicale pentru locuitorii insulelor si la reducerea deplasarilor inutile ale pacientilor si a evacuarilor medicale aeriene catre centrele urbane. Cele cinci categorii de examene desfasurate cel mai des prin telemedicina sunt: psihiatrie pediatrica, endocrinologie, diabet, psihiatrie si oncologie.A Doua Regiune Sanitara - Pireu si Marea Egee raspunde de gestionarea EDIT, asigurand functionarea sa curenta prin Biroul de Asistenta instalat la sediul sau.Grupul OTE, prin activitatea sa intensa in sectorul de Integrare IT si prin colaborarile strategice pentru implementarea proiectelor TIC complexe, este partenerul preferat de orice afacere care cauta solutii moderne in domeniul sanitar, al turismului, al securitatii datelor, al energiei, al Centrelor de Date, Cloud si Internet of Things.Intracom Telecom este un vanzator global de solutii si sisteme de telecomunicatii care activeaza pe piata de peste 40 de ani. Compania a devenit un etalon in materie de acces wireless fix si inoveaza cu succes in domeniul transportului RAN wireless 5G/4G si al backhaul-ului SON al celulelor mici la nivel international.Intracom Telecom ofera un portofoliu comprehensiv de solutii de software care genereaza venituri si o gama completa de servicii TIC, care se concentreaza IoT, SDN/NFV, analiza Big Data si inteligenta bazata pe date si pe solutii Smart City. In plus, i se adreseaza industriei Energiei si Utilitatilor, punand accentul pe contorizare si solutii IT end-to-end.Intracom Telecom activeaza si in sectorul sistemelor de aparare, furnizand sisteme cu securitate integrata pentru protectia infrastructurii importante si supravegherea granitelor. Societatea are mult know-how si un parcurs dovedit pe piata, oferindu-le servicii operatorilor de telecomunicatii mobile si fixe, autoritatilor publice si intreprinderilor publice si private mari.Intracom Telecom are unitati proprii de Cercetare si Dezvoltare si de productie si are filiale in intreaga lume. Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati