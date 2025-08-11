Frank Timis va primi 1,5 miliarde de dolari de la chinezi

Autor: Constantin Pescaru
Luni, 02 Aprilie 2012, ora 16:07
3351 citiri
Frank Timis va primi 1,5 miliarde de dolari de la chinezi
Foto: Arhiva

Compania African Minerals, condusa de miliardarul roman Frank Timis, va primi o finantare de 1,5 miliarde de dolari de la chinezii de la Shandong Iron& Steel Group, pentru un proiect de exploatare a fierului in Sierra Leone.

Astfel, asiaticii au achizitionat 25% din actiunile proiectului Tonkolili, informeaza stockmarketwire.com.

Fondurile au fost transferate inca de vineri, urmand sa fie primite in cursul zilei de azi.

De altfel, vice-presedintele Shandong Iron, Cui Jurong, a fost nominalizat pentru o pozitie de conducere in cadrul African Minerals.

Compania lui Frank Timis va folosi banii pentru a demara cea de-a doua faza a proiectului Tonkolili.

De asemenea, o parte din aceasta suma va fi folosita pentru finantarea creditului existent de 417,7 milioane de dolari, pe care compania il are la Standard Bank.

"Incheierea acestei intelegeri valideaza amploarea si importanta proiectului, asigurand finantarea necesara pentru accelerarea dezvoltarii celei de-a doua etape a proiectului Tonkolili", a mentionat Frank Timis.

De asemenea, el a declarat ca parteneriatul dintre cele doua firme confirma potentialul pe care Sierra Leone il are pentru a deveni unul din cei mai mari producatori de fier la nivel mondial.

Prima faza a proiectului Tonkolili permitea extractia a 15 milioane de tone de fier pe an. In cea de-a doua etapa, la care vor fi parteneri chinezii de la Shandong Iron& Steel Group, se va realiza o productie de 45 de milioane de tone de fier, in urmatoarele 12 luni.

Conform clasamentului intocmit de revista Forbes, Frank Timis avea in 2010 o avere de 1,2 - 1,3 miliarde de euro.

Deficitul comercial al României în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
Deficitul comercial al României în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
România a înregistrat în prima jumătate a anului 2025 un deficit comercial de 16,7 miliarde de euro, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2024, pe fondul unui avans al...
Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
De peste trei ani, Gigi Becali încearcă fără succes să vândă o veche fabrică din Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro. Latifundiarul din Pipera acuză comisiile guvernamentale că...
#Frank Timis finantare chinezi, #Frank Timis afaceri, #Frank Timis investitii Sierra Leone , #investitii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O retea care slabeste sistemul de sanatate din interior. Manageri platiti cu mii de euro in spitale de stat cu mame-patroni la privat
a1.ro
Cum arata ispita Andrusca inainte sa isi puna implant fesier. Imagine rara cu ea inainte de interventia estetica
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille
  2. Deficitul comercial al României în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
  3. Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
  4. Un bărbat care a urmat un sfat ChatGPT a ajuns la spital. Cum a ajuns să-și pună viața în pericol după îndrumările inteligenței artificiale
  5. SRL versus PFA. Ce formă de organizare fiscală se potrivește mai bine antreprenorilor aflați la început de drum în această perioadă
  6. Care sunt țările care alimentează din umbră războiul din Ucraina cumpărând petrol rusesc. Miza din ce în ce mai mare pentru SUA, Rusia și țările asiatice
  7. Cine este românul care se află pe lista celor mai bogați imigranți din America în 2025. Averea lui este estimată la 2,5 miliarde de dolari
  8. Impozite de două sau de trei ori mai mari pentru anumite mașini. Cât vor plăti românii care au în proprietate autovehicule
  9. Meseriile viitorului dacă nu te pricepi la programare. Ce domenii rămân relevante într-o lume dominată de AI
  10. Salarii românești, prețuri la locuințe și chirii mai mari ca în Occident. Bucureștiul și Clujul devin la fel de scumpe precum capitalele din Vest