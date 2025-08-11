Frank Timis va primi 1,5 miliarde de dolari de la chinezi

Compania African Minerals, condusa de miliardarul roman Frank Timis, va primi o finantare de 1,5 miliarde de dolari de la chinezii de la Shandong Iron& Steel Group, pentru un proiect de exploatare a fierului in Sierra Leone.

Astfel, asiaticii au achizitionat 25% din actiunile proiectului Tonkolili, informeaza stockmarketwire.com.

Fondurile au fost transferate inca de vineri, urmand sa fie primite in cursul zilei de azi.

De altfel, vice-presedintele Shandong Iron, Cui Jurong, a fost nominalizat pentru o pozitie de conducere in cadrul African Minerals.

Compania lui Frank Timis va folosi banii pentru a demara cea de-a doua faza a proiectului Tonkolili.

De asemenea, o parte din aceasta suma va fi folosita pentru finantarea creditului existent de 417,7 milioane de dolari, pe care compania il are la Standard Bank.

"Incheierea acestei intelegeri valideaza amploarea si importanta proiectului, asigurand finantarea necesara pentru accelerarea dezvoltarii celei de-a doua etape a proiectului Tonkolili", a mentionat Frank Timis.

De asemenea, el a declarat ca parteneriatul dintre cele doua firme confirma potentialul pe care Sierra Leone il are pentru a deveni unul din cei mai mari producatori de fier la nivel mondial.

Prima faza a proiectului Tonkolili permitea extractia a 15 milioane de tone de fier pe an. In cea de-a doua etapa, la care vor fi parteneri chinezii de la Shandong Iron& Steel Group, se va realiza o productie de 45 de milioane de tone de fier, in urmatoarele 12 luni.

Conform clasamentului intocmit de revista Forbes, Frank Timis avea in 2010 o avere de 1,2 - 1,3 miliarde de euro.

