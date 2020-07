Gardul electric pentru pasuni - este in avantajul fermierului sa investeasca in asta?

Principiul de functionare al acestuia se refera la emiterea unor socuri electrice de scurta durata, cu intensitate joasa. Daca animalele ating firele gardului, curentul trece prin corp si spre pamant. Datorita impamantarii, acest circuit se incheie aici. Pentru a fi folosit in siguranta, un astfel de gard va fi mai intai de toate achizitionat de la surse sigure, din magazinele de specialitate ce pot oferi si certificate de conformitate. Este un exemplu in acest caz Super Farm Land , de unde pot fi cumparate toate elementele ce compun gardul electric.Montat pentru a imprejmui animalele aflate in aer liber la pasunt, un astfel de gard va actiona ca actare pentru a delimita si parcela. Avantajele sunt insa multiplicate si de alte aspecte:* Durata mare de exploatare. Desigur, depinde poate si de calitatea componetentelor si a aparatului. La Super Farm Land produsele de acest gen sunt de provenienta Germania, au garantie de 3 ani, iar elementele ce compun gardul pot fi cumparate individual. Schema de montaj va fi asigurata, iar consilierea profesionala ce vine din partea echipei inseamna un avantaj in plus.* Costuri mici de intretinere. Animalele nu se vor sprijini de gard, de fire, asadar exista sanse ca un astfel de gard sa fie ani buni util, fara prea mult efort de ingrijire, mentenanta asigurata.* Ofera protectie, actionand ca o bariera impotriva tuturor intrusilor.* Variante adaptate pentru toate tipurile de animale de la ferma, inclusiv pentru pasari. Poate fi folosit si pentru a proteja culturile.Concret, va fi nevoie de o sursa de curent electric, reprezentata de generator de impulsuri, de o sursa de energie - acumulatori, de elemente pentru imprejmuit cum ar fi firul sau banda, de stalpi si maner, precum si de componente de siguranta, paratraznete ce vor proteja sistemul acestui gard. La final, dupa montaj, un voltometru va fi necesar pentru a depista eventuale pierderi de curent.In functie de tipul de animale ce vor fi imprejmuite de acest gard exista si anumite diferente de care se tine cont. Si preturile pot sa difere in functie de aceste detalii: puterea generatorului, mai mare pentru animale cu blana sau cai spre exemplu, numarul de fire ce va fi tot mai mare in cazul pasarilor sau a animalelor mari.In functie de perimetru de asemenea, de zona imprejmuita, gardul electric necesar ar putea insemna costuri de pana la 1000 de lei. Pentru alegeri optime consultantii experti de la Super Farm Land recomanda o atenta analiza a nevoilor versus optiunilor disponibile. Eshop-ul cu acelasi nume detaliaza toate componentele acestui tip de gard. Rentabil va fi pe termen lung, pentru cei care detin un numar mai mare de animale, pentru ferme mari mai ales.