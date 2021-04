Ilegalitatile la SIF-uri prejudiciaza investitorii si ameninta intreaga bursa

Patrimoniu de peste 1,3 miliarde euro apartinand SIF1, SIF4 si SIF5

Cuponarii niciodata nu vor putea sa se apere

Behboud Madadi este investitor roman de origine iraniana. A studiat ASE in limba engleza in Bucuresti, si a facut un MBA la universitatea Hult din Londra. Din 2004 pana acum activeaza in piata de capital in calitate de investitor.

N-au raspuns, in principiu, pentru ca acuzatiile sunt fapte incontestabile. In primul caz este vorba despre faptul ca SAI Muntenia foloseste, de ani buni, patrimoniul SIF Muntenia pentru a plati cu un comision de 12,55% pe an la aproximativ 15 milioane lei, conform evaluarii din septembrie 2020, unui administrator de fond (Active Dinamic) care se prezinta la adunarile generale si voteaza in favoarea conducerii SIF1 si SIF4. Celalalt caz este un fond din Luxemburg (OPUS Chartered) unde conducerea SIF4 a dat peste 16,3 milioane de euro, in schimbul unor obligatiuni, bani cu care fondul a cumparat exclusiv actiuni la SIF5, SIF2 (SIF Moldova) si SIF1, si care, conform comunicatului SIF4 din 2018 confera dreptul la dividend catre SIF4 si nu fondului. Deci, conform comunicatului SIF4, OPUS Chartered nu are niciun fel de incasari. Cu toate acestea, din rapoartele SIF4 reiese ca OPUS Chartered a platit dobanzi la obligatiunile vandute catre SIF4. Pe scurt, teoretic, OPUS Chartered n-are absolut niciun fel de venit dar totusi a platit aproximativ 2% dobanda pe an, din 2017 pana acum, la 16,3 milioane euro la SIF4, ceea ce e imposibil. Ori comunicatul SIF4 este unul fictiv si de fapt OPUS Chartered a incasat dividendele de la detinerile la SIF-uri si a remis o mica parte din ele catre SIF4, ori este vorba de vreo inginerie financiara mai complexa. Am adresat aceasta intrebare conducerii SIF4 dar n-am primit niciun raspuns. In orice caz un lucru e clar: OPUS Chartered a fost foarte activ la livrare de voturi in favoarea conducerii SIF1 si SIF4 la adunari generale.De ce atatea scandaluri la SIF-uri la aproape 30 ani de cand povestea lor a inceput? Principalul motiv este existenta unui numar urias de cuponari in actionariatul SIF-urilor, acestia fiind in continuare (cel putin in acte) practic majoritatea actionarilor, si numeric dar si ca procent de detinere. Sunt milioane de romani care inca mai apar ca actionari la SIF-uri chiar daca unii dintre ei nu mai sunt in viata. Cuponarii in mod individual au atat de putine actiuni incat este nu numai impractic, dar si nerentabil (ca timp si alte resurse), sa se coalizeze la vot pentru adunarile generale ale SIF-urilor si sa-si apere drepturile patrimoniale. Existenta acestui actionariat majoritar total pasiv la SIF-uri creeaza un vid de raspundere care, de-a lungul anilor, a atras posibilitatea multor abuzuri din partea administratorilor lor. Statul a oferit aceste actiuni cuponarilor, si acum, in mod normal, statul ar trebui sa intervina pentru a-i apara. Acest actionariat urias, complet pasiv, a creat o oportunitate perversa unor persoane, sa poata, preluand un numar destul de mic de actiuni, sa controleze intreg patrimoniul SIF-ului. Acest fapt in sine nu e neaparat ceva rau, cat timp dupa aceea administratorul care reuseste sa preia conducerea SIF-ului cu un numar relativ mic de actiuni ar munci in interesul tuturor actionarilor, adica si-ar face treaba conform legii. Doar ca, in lipsa unui actionariat mare, activ si vocal, un administrator ar putea sa faca si lucruri precum cele descrise la inceputul articolului, ba chiar mult mai rau.Care este acel lucru mult mai rau pe care l-au facut cei care au ajuns sa controleze SIF1, dupa care SIF4, si de cateva luni si SIF Oltenia (SIF5)? Acel lucru este, pe scurt, folosirea patrimoniului SIF-urilor (adica banii SIF1 si SIF4) pentru a cumpara, si acumula, propriile actiuni indirect prin tot felul de administratori de fonduri pe care sa-i remunereze anual (pentru o administrare care in realitate este un simulacru) tot din patrimoniul SIF-urilor, ca sa tot voteze in favoarea conducerii la adunarile generale folosind acele actiuni proprii. Adica cei care au ajuns la conducerea SIF1 si SIF4, ca sa fie siguri ca raman la conducere, si-au creat un actionariat favorabil fantoma, folosind banii SIF1 si SIF4. Acest actionariat fantoma, care reprezinta marea majoritate a actiunilor vandute de-a lungul anilor de catre cuponari, se prezinta la adunarile generale organizate de conducerea SIF1 si SIF4 si voteaza in favoarea lor, deseori tot felul de propuneri care n-au nicio logica economica, de exemplu ne-distribuire de profit catre actionari.Dar oare gravitatea acestui lucru, adica sa folosesti tot felul de fonduri administrate de terti pentru a cumpara actiuni proprii pe care sa le folosesti impotriva investitorilor reali, este o scapare a legii? Intamplator, legiuitorul a fost destul de clar in a evidentia ilegalitatea unei asemenea practici, dar din pacate pana acum diversi arbitri ai pietei de capital romanesti nu s-au preocupat suficient ca sa puna capat unei ilegalitati care prejudiciaza milioane de actionari la SIF-uri. Redau mai jos textul legii care interzice fara echivoc o astfel de practica.Deci legea nu are chiar nicio scapare! Conducerea SIF1 in mod direct si prin faptul ca detine SAI Muntenia a folosit in ultimii aproape opt ani resursele SIF1 si SIF4 pentru a da un total de peste 558 milioane lei (conform evaluarii din ultimele rapoarte ale celor doua SIF-uri) catre diversi administratori de fonduri din Romania si din alte tari pentru a cumpara actiuni la SIF1, SIF4, dar si la celelalte SIF-uri. Aceasta suma, foarte mare in raport cu capitalizarile SIF-urilor, a ajuns sa insemne detineri de peste 20% din SIF4, aproximativ 20% din SIF1 si SIF2, si peste 30% din SIF5. Partea cu detinerile la SIF1 si SIF4 este in mod expres o incalcare a legii 31/1991, pentru ca SIF1 si SIF4, care faptic au o conducere comuna, detin majoritatea banilor, sau a unitatilor de fond, in toate fondurile, si vehiculele financiare, unde au bagat suma totala mentionata de peste 558 milioane lei. Conducerea SIF1 si SIF4, prin incalcarea articolului 103 al legii 31/1991, a folosit o mare parte din acesti bani pentru a cumpara, indirect, actiuni proprii, detineri pentru intretinerea carora a mai platit si an-de-an diferite niveluri de comisioane (unele incredibil de mari), si a dirijat implicit sau explicit (avand controlul majoritatii banilor in aceste vehicule financiare) voturile administratorilor acestor fonduri in favoarea sa la adunarile generale, astfel prejudiciindu-si proprii investitori.Aceasta practica ilegala a conducerii SIF1, prin prejudicierea propriilor investitori, a ajuns sa duca preturile actiunilor celor trei SIF-uri care acum sunt sub stapanirea lor, adica SIF1, SIF4 si SIF5, la un discount de peste 50% din activul net, un discount mult mai mare decat cel de la SIF2 sau SIF3 care, inca, nu sunt controlate de conducerea SIF1. O companie cu profil similar cu SIF-urile dar manageriat corect si in adevaratul sens in interesul investitorilor, adica Fondul Proprietatea, are discount zero. Deci investitorii reali si independenti nu cumpara actiuni SIF1, SIF4 sau SIF5 decat la un discount (reducere fata de patrimoniul net) de cel putin 50%, pentru ca stiu ca ele sunt capusate. Aceasta reactie negativa a pietei este practic rodul anilor in care conducerea SIF1 a folosit patrimoniul SIF-urilor controlate precum un bun fara stapan din care s-a poftit cum si-a dorit, stiind ca nu trebuie sa raspunda investitorilor reali pentru ca si-a creat o galerie de investitori fantoma, tot timpul disponibili la vot pentru comision.Aceasta este situatia de fapt a momentului, dar oare exista un pericol si mai mare pentru piata de capital romaneasca? Eu cred ca raspunsul la aceasta intrebare este da. Cum? Avand in vedere ca persoanele care au ajuns sa stapaneasca un patrimoniu de peste 1,3 miliarde euro apartinand SIF1, SIF4 si SIF5, pur si simplu nu raspund proprietarilor acestui patrimoniu (adica actionarii SIF1, SIF4 si SIF5), pentru ca au reusit sa construiasca si sa utilizeze la vot un actionariat activ majoritar fantoma la SIF1 si SIF4, nu vad de ce s-ar opri aici. De la stapanirea SIF1 au ajuns la stapanirea SIF4, si in 2020 au ajuns sa controleze si SIF5, incalcand ani de zile dispozitiile legii 31/1991 care erau valabile tuturor jucatorilor pietei. Acum o miscare logica pentru ei ar fi sa se orienteze catre noi tinte, cum ar fi: SIF2, SIF3 si nu in ultimul rand BVB. Cred ca persoanele la conducerea SIF2, SIF3, dar chiar si BVB, sunt constiente de aceasta amenintare. Gruparea care acum controleaza SIF1, SIF4 si SIF5 deja au detineri foarte mari de actiuni la SIF2 si BVB. Cea mai mare amenintare pentru piata de capital romaneasca este ca cele trei SIF-uri, adica SIF1, SIF4 si SIF5, sa ajunga sa detina majoritatea actiunilor la BVB si prin urmare sa dirijeze politicile Bursei de Valori Bucuresti astfel incat sa-si poata continua practicile ilegale, si impotriva investitorilor, fara prea mult potential pentru deranj. Acest lucru ar fi foarte grav pentru intreaga piata de capital romaneasca si pentru viitorul economiei romanesti care are nevoie de o bursa cat mai mare, transparenta si dezvoltata. Un succes prea mare al unui sistem distructiv, in final, duce la autodistrugere, si o continuare a succesului conducerii SIF1 la acumularea de putere (prin incalcarea legii) va duce la o continua degradare a pietei romanesti de capital. Drept dovada ca investitorii cum au vazut anul trecut ca SIF5 va fi preluat de gruparea SIF1 si SIF4 au vandut titlurile SIF5 pana le-au coborat la nivelul de capusare (adica discount mare), care era valabil la SIF1 si SIF4.Care e solutia? Eu pot oferi cateva idei la care ma pot gandi, dar diferite autoritati ale statului roman trebuie sa decida ce si daca fac pentru a proteja drepturilor investitorilor pe piata romaneasca. Prima solutie ar fi aplicarea, chiar daca intarziata, a legii 31/1991, si anume suspendarea imediata a drepturilor de vot ale actiunilor proprii pe care SIF1 si SIF4 au acumulat, indirect, si ilegal. Ulterior aceste actiuni fie trebuie sa fie vandute unor cumparatori reali (nu fantoma cum e cazul acum) fie anulate. Inca un lucru bun care se poate face pentru protejarea milioanelor de investitori, marea majoritate foarte mici, la SIF1, SIF4 si SIF5 (dar eventual si la SIF2 si SIF3), este ca statul sa ofere management -ul actiunilor care apartin cuponarilor pasivi unui administrator corect si onest, cum este cazul la Fondul Proprietatea unde statul a facut un lucru extraordinar prin a aduce un administrator profesionist din Statele Unite, si anume compania Franklin Templeton. Avand in vedere ca statul a dat actiuni cuponarilor nu vad nicio problema ca statul sa intervina pentru a-i reprezenta. Cuponarii niciodata nu vor putea sa se apere, sau sa se reprezinte corespunzator la adunarile generale ale SIF-urilor. Dar pericolul pasivitatii acestor actionari mici nu este doar pentru propriile detineri, dar asa cum am descris, este unul pentru intreaga piata de capital si probabil chiar mai mult.La sfarsit as vrea sa mentionez faptul ca si eu sunt, in mod direct, o persoana prejudiciata de catre administratorii SIF1, SIF4 si SIF5 avand in vedere ca sunt un actionar semnificativ la aceste companii. Eu am profitat de faptul ca actiunile acestor SIF-uri sunt foarte ieftine si am cumparat aproximativ 4% din SIF4, si un numar important de actiuni la SIF1 si SIF5. Actiunile acestea sunt foarte ieftine fix din motivul ca investitorii, pe buna dreptate, le considera companii capusate. Am facut aceasta achizitie fiind constient de faptul ca aceste SIF-uri nu sunt manageriate de unele persoane de buna credinta, si stiind clar ca ele nu raspund si nu-si doresc sa raspunda actionarilor reali, pentru ca au sprijinul actionarilor fantoma pe care i-au creat, prin incalcarea legii, cu banii actionarilor reali SIF1 si SIF4. Am facut de fapt un pariu financiar ca aceasta practica nu mai poate continua intr-o tara europeana, dar si pentru ca voi depune si eu eforturi pentru a elimina uzurparea dreptului de vot al investitorilor la SIF-uri. Multe sectoare ale economiei romanesti au fost curatate in ultimii ani, datorita eforturilor autoritatile europene si cele romanesti, dar din pacate inca mai exista probleme serioase in piata de capital. E momentul pentru curatenie si acolo, ca sa putem avea o bursa romaneasca puternica si transparenta. Impreuna cu alti investitori relativ mari la SIF4 (din foarte putinii care au mai ramas si n-au cedat la fondurile fantoma) am trimis o cerere catre ASF cu rugamintea sa aplice legea si sa suspende dreptul de vot la actiunile proprii care sunt detinute in mod indirect, deci ilegal, de catre SIF1 si SIF4 la SIF4. Sper ca legea se va aplica! Neaplicarea unei legi in piata de capital in cazul unora creeaza precedent foarte periculos pentru intregul sistem financiar, in afara faptului ca prejudiciaza milioane de investitori in SIF-uri.