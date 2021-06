CNAIR a actualizat data finalizarii lotului 2 din A10: aprilie 2022. Traficul se deschide in noiembrie 2021

Astfel, lotul 2 al Autostrazii A10 Sebes - Turda, intre Santimbru si Aiud, ar urma sa fie finalizat in aprilie 2022 - conform graficului de lucrari. De asemenea, potrivit documentului citat, traficul pe tronsonul de 24,25 km ar urma sa fie deschis in noiembrie 2021. In document se mai noteaza ca Aktor nu a definitivat solutia de remediere a lucrarilor in zona km 19+300, unde a avut loc o alunecare de teren.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a vizitat vineri, 18 iunie, lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda, unde lucreaza compania Aktor. Alaturi de Drula a fost Dan Barna . Drula a declarat ca in toamna acestui an va deschide tronsonul de 24,5 de kilometri dintre Alba Iulia si Aiud. Impreuna cu Dan Barna, astazi am fost si pe autostrada Sebes-Turda - lotul 2, unde m-am asigurat ca anul acesta, asa cum am anuntat, vom deschide tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia si Aiud. Am obtinut promisiunea ferma a constructorului ca in toamna lotul va fi gata si ca pe intreaga A10 se va putea circula in acest an.In plus, antreprenorul a finalizat solutia tehnica de remediere a alunecarii de teren care a creat probleme la km 19 si s-a apucat de implementarea ei. Pe tronson se astern zilnic circa 2.000 de tone de asfalt. Asadar, sper sa incheiem odata acest proiect mult intarziat , demarat in 2014 si care ar fi trebuit sa fie gata in 2016 (!) si sa putem circula in sfarsit pe autostrada care face legatura intre doua coridoare principale, A1 Sibiu-Deva-Timisoara-Arad si A3 Mures-Cluj-Oradea.Inca un anunt: nodul de la Sebes - pe care tocmai l-am vizitat si care face legatura intre A10, DN1 si A1 - va fi gata in iulie, conform promisiunii constructorului.Aici va fi o finalizare a nodului in doua etape. In prima faza, pe 15 iulie, vor fi terminate bretelele dinspre Deva, iar la final de iulie cele dinspre Sibiu", a scris Drula pe Facebook