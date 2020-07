Metode inteligente si eficiente de igienizare a toaletelor

dezinfectantii profesionali

Cele mai bune produse de curatare suntde suprafete. Impreuna cu dezinfectantii profesionali, se pot folosi si detergentii de la Sanito.ro.Acestia se regasesc in nenumarate forme, in functie de spatiul in care sunt utilizati. Detergentii profesionali pot fi utilizati pe orice tip de suprafata, fie ca este vorba de parchet, suprafete laminate sau nelaminate, ceramica, portelan sau pal, curata, protejeaza si igienizeaza, fara sa lase in urma mizerie sau bacterii.Pentru o igiena ideala a mainilor, mai ales in spatiile publice, trebuie sa folosim sapunuri profesionale de cea mai inalta calitate, care ideal ar fi sa fie dozate prin intermediul unui dozator cu senzor. Astfel, nu va fi necesar sa atingem suprafetele din interiorul toaletei, care pot fi foarte usor contaminate, datorita numarului mare de persoane care ii trec pragul.Mai mult decat atat, pentru ca igienizarea mainilor sa fie completa, se recomanda evitarea uscatoarelor de maini, care pot retine germeni daca nu sunt igienizate periodic. In acest sens, pot fi folosite consumabilele de unica folosinta din hartie, precum prosoapele din hartie, care usuca rapid si sigur mainile.Cele mai utilizate consumabile intr-un grup sanitar sunt fara indoiala cele din hartie, care au un rol extrem de important. A fost demonstrat ca apa transmite un numar foarte mare de bacterii. Astfel, uscarea mainilor sau a suprafetelor trebuie realizata folosind produse din hartie de unica folosinta.Un ajutor de nadejde pentru stergerea si uscarea suprafetelor este reprezentat depliate. Acestea se pot extrage din dispensere pentru prosoape de hartie, care sunt medii curate si igienice de pastrare a consumabilului.Pe langa prosoapele de hartie, se pot folosi si rolele de hartie de unica folosinta. Fiind extrem de delicate cu pielea si realizate din materiale de cea mai inalta calitate, produsele din hartie se remarca printr-o eficienta sporita in uscarea mainilor.Un alt dispozitiv important in toalete, mai ales in spatiile publice sau in cladirile de birouri este reprezentat de, cu folii de unica folosinta. Capacele de toaleta Sanito Distribution reprezinta solutia ideala pentru igienizarea rapida si eficienta a toaletelor.Prin actionarea senzorului sau a butonului, sistemul ruleaza folia igienica atat cat sa imbrace intreaga suprafata a colacului. Folia utilizata este distrusa prin taiere pentru a nu fi reutilizata.Pentru a pastra sanatatea celor care folosesc toaletele, atat private, cat si publice, este esential sa se foloseasca echipamente de curatenie moderne si produse profesionale, cu eficienta ridicata, special concepute pentru a fi manevrate cu usurinta si pentru a simplifica intregul proces de curatare si igienizare. Pentru solutii complete de curatenie, igiena si dezinfectare, alege din gama variata de produse profesionale Sanito.ro.