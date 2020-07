Moda mastilor fashion, aliniata trendurilor in materie de accesorii

Din randul celor care vin cu oferte de masti fashion se numara si Old Skipper , renumit producator de bratari din franghie nautica. In cautare de optiuni originale, interesante, Old Skipper propune o colectie de masti asortate, pentru el si ea, din bumbac. Au avantajul de a fi reutilizate, asortate pentru cuplu sau/si pentru copil si in multe dintre seturile propuse regasim si celebrele bratari Old Skipper in stil asemanator.In perioada pandemiei au continuat cumparaturile pe nisa fashion, datorita portalurilor online, a eshop-urilor. Gama de accesorii precum bratarile din franghie nautica sunt o moda atemporala, de care nu uita nimeni. Au devenit consacrate pe masura ce astfel de creatii au cunoscut tot mai multe variante, versatile.Bratarile ce initial te duceau cu gandul la mare, vacanta, la vraja marii au devenit in scurt timp un simbol al modei moderne. Asta pentru ca in versiunea de la Old Skipper bratarile sfideaza regula clasicului si conventionalului; sunt unisex, sunt din franghie nautica, piele in unele cazuri sau chiar mixuri ale celor doua materiale si pun mare pret pe partea cromatica si pe simboluri - sistem de inchidere de tip ancora, brida sau o mini janta auto sunt cateva mentiuni despre elementele surpriza ale colectiilor de bratari de acest gen.Pentru fanii acestor accesorii Old Skipper a adaptat cerintele actuale astfel incat publicul sa imbine utilul cu placutul. O masca de fata Old Skipper este de departe simpla sau banala. Pastrand aceleasi repere in productie ca si la bratari, mastile sunt utile, practice si fancy. Vorbim despre modele unisex, in marimi potrivite pentru el, ea si copii. Au o forma anatomica si astfel se adapteaza perfect pe forma fetei. Au 4 straturi de material si un filtru intre acestea. Cat despre design, va fi interesant de ales intre Polka dots, modele simple sau in carouri.Accesoriile dintr-o tinuta sunt un ultim touch, o atentie acordata ultimelor detalii pentru ca aparitia sa fie una completa si atractiva. In viziunea unica de la Old Skipper bratarile sunt purtatoare de simbol, au o insemnatate aparte si pot deveni o poveste subtila a amintirilor, a ambitiei, a calatoriilor facute de ce nu. Asta pentru ca in colectiile acestui producator regasim bratari nautice, inclusiv cu charm, cele aviator, motorsport.Bratara Old Skipper este lucrata manual, un motiv in plus sa fie apreciata pentru ca vine cu model unic de fiecare data. Tehnica impletirii si a imbinarilor de elemente, modul elegant sub care se prezinta si versatilitatea sa ca stil sunt aspectele ce o fac atat de apreciata.Seturile de masti si bratari Old Skipper pot fi comandate exclusiv din cadrul paginii oficiale.