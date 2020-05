Profitand de preturile mici, Arabia Saudita cumpara pachete minoritare la companii americane mari

Ziare.

Fondul pentru Investitii Publice (Public Investment Fund - PIF) a cumparat participatii minoritare la companii din toata lumea, profitand de preturile scazute in perioada epidemiei de coronavirus.PIF a dezvaluit o participatie de 713,7 milioane de dolari la Boeing, de circa 522 de milioane de dolari la Citigroup, de 522 de milioane de dolari la Facebook, de 495,8 milioane de dolari la Disney si de 487,5 milioane de dolari la Bank of America, potrivit declaratiilor depuse vineri la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare.PIF mai detine o participatie de aproape 514 milioane de dolari la Marriott si o mica participatie la Berkshire Hathaway.Fondul a mai dezvaluit o participatie de 827,7 milioane de dolari la grupul petrolier BP, ale carui certificate americane de depozit sunt listate in Statele Unite.Seful PIF, Yasir al-Rumayyan, a declarat luna trecuta ca fondul cauta oportunitati de investitii in sectoare precum aviatie, petrol si gaze si divertisment, adaugand ca va exista un potential mare de oportunitati de investitii dupa ce va trece criza coronavirusului.In luna aprilie, PIF a anuntat o participatie de 8,2% la grupul Carnival, care este afectat de coronavirus, informatie care a dus la cresterea actiunilor Carnival cu aproape 30%.O sursa apropiata situatiei a declarat la inceputul lunii aprilie ca fondul saudit a cumparat actiuni la grupurile Royal Dutch Shell, Total, Eni si Equinor.Declaratiile publicate vineri la SEC arata ca PIF are actiuni Shell in valoare de 483,6 milioane de dolari, actiuni Total de 222,3 milioane de dolari si actiuni Suncor Energy de 481 milioane de dolari.O declaratie depusa anterior in Norvegia a aratat ca PIF detine 0,3% din titlurile companiei de petrol si gaze Equinor.PIF detinea deja o participatie de 2 miliarde de dolari la Uber Technologies si compania de automobile electrice Lucid Motors. PIF avea si o participatie mica la producatorul de automobile electrice Tesla, dar cea mai recenta declaratie nu a mai inclus actiunile respective.