Romania, pe lista tarilor unde nu trebuie sa investiti

Pietele emergente ar putea dezamagi in 2010, din punctul de vedere al profitabilitatii si stabilitatii investitiilor, sustin analistii financiari.

In Europa de Est, de exemplu, Ungaria si Letonia au solicitat asistenta din partea Fondului Monetar International (FMI). Romania si Bulgaria sunt, de asemenea, foarte fragile, asa ca nu se incadreaza in tarile unde se pot face investitii, considera David Driscoll, vicepresedinte si manager la Seamark Asset Management.

In ciuda faptului ca membrii zonei euro s-au angajat sa mentina nivelul datoriilor sub 60% din PIB si deficitele in jurul a 3% din PIB, analistii financiari sunt sceptici in ceea ce priveste reusita demararii unei afeceri in aceste tari.

Cele mai mari semnale de alarma sunt trase in dreptul tarilor PIIGS (Portugalia, Irlanda, Italia, Greecia si Spania), insa acestea nu sunt singurele tari aflate in imposibilitatea de a pune in aplicare aceste reguli europene.

La fel de prost situate sunt si tari precum Franta, Germania, Belgia, Austria si Malta, care au facut public, in 2009, un raport in care se arata ca datoria publica este de peste 60% si numai Luxemburg si Finlanda au terminat in 2009 cu un deficit sub 3% din PIB.

"Slabiciunea care se desprinde din aceasta regiune este ingrijoratoare. In mod evident exista o incertitudine cu privire la capacitatea zonei euro de a recupera pe termen scurt din decalajele existente", sustine Vincent Delisle, strateg la Scotia Capital, citat de Les Affaires.

Ads

In acest context sumbru, analistii financiari promoveaza tarile europene puternic industrializate, care si-au reluat cresterea economica, cum ar fi Germania, Franta, Regatul Unit si Suedia.

In China si India, cresterea economica continua intr-un ritm bun. Cu toate acestea, observatorii au inceput sa intrevada un balon speculativ si sunt preocupati de efectele unei crize a creditelor.

In China si Brazilia, evaluarile bursiere sunt ridicate. In prezent, titlurile bancilor braziliene sunt cele mai scumpe din lume.

Evaluari atractive pentru SUA

Timp de sase luni, economia Statelor Unite va fi pe un trend ascendent, estimeaza analistii financiari. "Vom fi anuntati in curand ca exista semnale ca economia SUA este pe drumul cel bun", a declarat Vincent Delisle, care anticipeaza si o crestere a gradului de ocuparea a fortei de munca in America.

Desi Statele Unite nu vor fi, cu siguranta, in varful tarilor unde se poate investi, principalele burse din SUA ar putea aduce, in 2010, randamente mai mari decat cele din zona euro sau Japonia.

Ads

Relativ mai putin afectate de criza sunt Australia si Canada, tari care au inregistrat o revenire economica rapida. Australia profita foarte mult de cresterea economica a Chinei, banca centrala a tarii fiind chiar prima din lume care a crescut rata dobanzii de politica monetara in vara anului 2009.

La randul sau, economia Canadei a crescut la o rata mai mare de 5% in ultimele sase luni. Piata canadiana este in topul celor mai competitive piete de peste 10 ani si estimarile arata ca isi va mentine pozitia si in urmatorii 10 de ani.

Desi Japonia este bine pozitionata astfel incat sa poata profita de cresterea din Asia, unii analisti sunt sceptici in ceea ce priveste aceasta tara. Principale bile negre ale Japoniei sunt legate de problema demografica, deflatia si slaba crestere economica.

Frederic Imbeault, vice-presedinte al Hexavest, este mai optimist. "Economia japoneza este foarte deschisa. Desi companiile au fost sensibile la incetinirea cresterii economice, acestea ar putea beneficia de pe seama redresarii economiei globale. Ma astept la o recuperare buna a profiturilor in 2010", sustine el.

Evitati PIIGS!

Cele cinci tari, Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia si Spania, se confrunta cu deficite care au atins proportii alarmante.

"Multi vad un prim semn al unui nou val de intrare in incapacitate de plata care ar putea sa agite pietele", sustine Andre Mathieu, economist la Groupe financier Banque Nationale, care considera ca la fel de ingrijoratoare sunt si planurile de austeritate are urmeaza sa fie puse in aplicare si care ar putea afecta cresterea economica in mai multe tari.

Sfatul general este sa stati departe de aceste piete, cu exceptia cazului in care veti gasi o companie subevaluata, ale carei activitati depind de pietele externe.