Romania trebuie sa traga tare: Capitolul la care Polonia e regina in regiune

Romania inca nu a reusit sa readuca investitiile la nivelul de dinainte de izbucnirea crizei economice, spre deosebire de alte state din regiune, precum Polonia, arata un raport al Erste Group.

S-a incheiat povestea cresterii in Europa Centrala si de Est (ECE)? Judecand dupa scaderea fluxului de investitii straine directe (ISD) din ultimii ani, asa s-ar putea crede. Cu toate acestea, imaginea de ansamblu este mai complexa.

Un studiu recent al Erste Group arata ca relansarea investitiilor private reprezinta un factor cheie pentru redresarea potentialului de crestere al regiunii, arata un comunicat remis Ziare.com.

Economiile locale si transferurile de la UE compenseaza tot mai mult scaderea investitiilor straine directe, ceea ce ar trebui sa sustina relansarea investitiilor per total. Iar anul trecut a reprezentat intr-adevar un moment de cotitura pentru cresterea investitiilor si aceasta tendinta pozitiva va continua in 2015.

Investitiile in ECE au atins un punct de cotitura in 2014 si continua sa creasca

Economiile locale si fondurile UE sunt in prezent principalele surse de finantare a investitiilor, in timp ce investitiile straine directe devin mai putin importante

Dublarea avansului investitiilor la 10-15% ar propulsa potentialul de crestere economica in ECE la nivelul anterior crizei, de 3,7%

IMM-urile din ECE aduc o valoare adaugata pentru economie aproape la fel de mare precum in Germania si Austria...

...insa au nevoie de un impuls generat de imbunatatirea accesului la finantare si ameliorarea structurala a mediului de afaceri

Tarile din ECE au sansa de a primi intre 40 si 60 miliarde euro, una dintre cele mai mari transe din pachetul de investitii Juncker

"Ritmul de crestere a investitiilor in ECE se situeaza in prezent la aproximativ 6%. Pentru a aduce potentialul de crestere economica al acestor tari din nou la nivelul anterior crizei, de 3,7%, avansul anual al investitiilor ar trebui sa fie majorat la 10-15% in urmatorii ani", a declarat Juraj Kotian, Director Cercetare Fixed Income pentru Europa Centrala si de Est in cadrul Erste Group.

Polonia este un lider al investitiilor in Europa per total, intrucat economia sa a fost stimulata de investitii publice, in timp ce alte tari se confruntau cu procesul de consolidare fiscala.

Investitiile in Republica Ceha si Slovacia ar trebui sa atinga in 2015/16 nivelurile anterioare crizei, in conditiile in care imbunatatirea sentimentului mediului de afaceri stimuleaza expansiunea.

Cu toate acestea, Croatia, Slovenia si Romania vor avea nevoie de o redresare mai puternica pentru a reveni la nivelurile de investitii anterioare crizei.

Cum ignora Romania investitiile in strainatate: Trei comparatii

Sursa: Raport Erste Group

Despre IMM

IMM-urile cu pana la 250 de angajati contribuie cu aproximativ doua treimi din valoarea adaugata totala creata de mediul de afaceri si pana la trei sferturi din numarul total al locurilor de munca din ECE. IMM-urile din ECE (fara a lua in considerare microintreprinderile) se situeaza la un nivel similar cu cele din Germania si Austria din punct de vedere al aportului fortei de munca si al valorii adaugate aduse economiei.

Totusi, microintreprinderile cu maxim noua angajati, care joaca un rol principal in ECE, au un aport al fortei de munca mult mai mare decat competitorii mai mari de genul IMM-uri.

"Pentru a impulsiona IMM-urile, este esential sa existe imbunatatiri structurale ale mediului de afaceri - precum reducerea rigiditatii si costurilor asociate fortei de munca, cresterea transparentei cadrului legislativ, simplificarea procedurilor administrative si imbunatatirea calitatii fortei de munca printr-o mai buna educatie. (...)

Pentru a intensifica si sprijini cresterea economiilor locale, guvernele trebuie sa incerce sa rezolve provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri, in timp ce IMM-urile si, in special, microintreprinderile trebuie sa-si imbunatateasca gradul de profesionalizare pentru a avea acces mai bun la finantare", adauga Kotian.

Planul de investitii Juncker

O modalitate suplimentara de revigorare a investitiilor este reprezentata de Planul de investitii pentru Europa, in valoare de 315 miliarde euro, prezentat de Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

Romania si celelalte state estice, in programul de investitii Juncker

Tarile din ECE au transmis deja catre CE si BEI propuneri de proiecte in valoare de 282 miliarde de euro, pe baza carora Comitetul de Investitii va desfasura procesul de selectie.

Sursa: Raport Erste Group

In plus fata de pachetul de investitii Juncker, tarile din ECE au acces la fonduri europene in valoare de 185 miliarde euro, care sunt disponibile pentru perioada 2014 - 2020.

Raportul Erste Group "Investitiile in ECE accelereaza catre o noua etapa de crestere" include urmatoarele tari: Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Polonia si Slovenia.

C.P.

