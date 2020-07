Salonul Ellisium din Iasi, singurul salon de infrumusetare in care poti plati serviciile cu cardul in rate

Avand grija si implicare deosebita pentru clienti, salonul a pornit de la cativa metri patrati la actualul salon care ofera o gama completa de servicii de infrumusetare pentru doamnele si domnisoarele din Iasi.In salon se folosesc produse de calitate, fie ca vorbim de Coafor, Manichiura sau alte tratamente de remodelare. Aparatele de ultima generatie nu lipsesc din salon si tocmai de aceea, clientii care trec pragul, beneficiaza de garantia calitatii. De pilda, ceea ce se promite la un consult pentru tratamentul tenului, trebuie sa fie si livrat, altfel, clientul nu plateste serviciul sau se restituie suma achitata.Tot Ellisium este singurul salon in care se pot plati serviciile cu cardul in rate, direct pe siteul Ellisium. Se pot plati inclusiv vouchere care se pot oferi cadou oricui este din Iasi. In timpul nefericitei pandemii, a venit si ideea de a oferi posibilitatea celor care au ramas fara un job sau veniturile li s-au diminuat, de a plati serviciile in rate fixe fara dobanda. Am putea spune ca este singurul salon din Romania care ofera aceasta facilitate clientilor.Viitoarele mirese care doresc sa rezerve o sedinta pentru cel mai important eveniment al vietii lor, o pot face tot pe site, achitand avansul de oriunde din lume, direct cu cardul pe site. Este o facilitate absolut necesara, daca luam in considerare ca multi concetateni sunt plecati in strainatate.Principalele servicii de la salonul Ellisium din Iasi: Coafor, Make-up, Cosmetica, Remodelare faciala, Manichiura si Pedichiura, Masaj, Intretinere si Remodelare Corporala.Salonul Ellisium , unul din cele mai apreciate saloane din Iasi care inoveaza in continuu, are grija de clientii care ajung in salon si investeste mereu in agajati, oferindu-le acces la cele mai noi cursuri si workshop-uri din domeniu.Salonul Ellisium este un model de buna practica, deoarece s-a impus in domeniul infrumusetarii feminine, inoveaza si investeste in salon si in angajati.