Solutii ERP gandite sa asigure performantele firmei

Pe masura ce o afacere creste, nevoia de control eficient capata proportii, pentru ca activitatile sunt mai numeroase si impun atentia administratorului si al celorlalte departamente din firma. Seriozitatea care trebuie sa caracterizeze orice decizie este un aspect deosebit de important, insa nu este singura calitate a unui antreprenor.Un antreprenor bun este un bun strateg si va face tot posibilul sa minimizeze riscurile care ii pot afecta afacerea. Indiferent ca este vorba despre inregistrari si calcule eronate, de stocuri dificil de urmarit, de baze de date ineficiente sau chiar inexistente sau de informatii financiar-contabile denaturate, toate acestea pot determina ca activitatea unei firme sa fie grav afectata.Solutii care sa previna astfel de situatii exista si, una dintre cele mai importante este materializata intr-un sistem ERP care poate sa asigure controlul eficient al unui flux de activitati de proportii.a intuit nevoile antreprenorilor romani inca din 1995, motiv pentru care inca de la infiintare a urmarit sa raspunda in cel mai eficient mod acestora. Azi, compania ofera solutii software ERP, programe de contabilite, de gestiune, pentru facturare si salarii, programe financiar-contabile, CRM si produse dedicate diverse. Profesionalismul firmei este cert, doar asa explicandu-se numarul mare de implementari pe care le-a realizat.In ceea ce priveste solutiile ERP, reprezentantii AttoSoft.ro considera ca avantajele semnificative ale acestora pot fi rezumate in urmatoarele aspecte: cu ajutorul sistemului ERP toate datele firmei pot fi integrate intr-un sistem centralizat. Ce inseamna acest lucru? Concret, eficientizarea procesului de comunicare intre departamentele firmei. Intr-un astfel de sistem documentele sunt operate o singura data; de asemenea, un astfel de sistem asigura securitatea si accesul controlat la datele firmei. Ceea ce inseamna ca angajatii au acces la datele care ii privesc intr-un mod eficient; sistemul ERP asigura si obtinerea rapoartelor si analizelor complete in firma.Beneficiile care rezulta din aspectele mentionate anterior sunt deosebit de importante si includ: plus de timp catigat prin faptul ca unele operatiuni de rutina se automatizeaza; se elimina sau se diminueaza erorile umane; se simplifica proceduri; rapoartele de sinteza asigura accesul rapid la date corecte; miscarile de stocuri pot fi controlate continuu; mai multe activitati sunt integrate intr-un soft - de la contabilitate si gestiune, la resurse umane; creste productivitatea lucratorilor firmei; se reduc costurile operationale; se utilizeaza si se planifica eficient resursele firmei.Nu in ultimul rand, in acest context in care este foarte important sa se planifice optim resursele financiare, solutia DataLight ERP propusa de AttoSoft este deosebit de importanta.