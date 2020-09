Steven van Groningen demisioneaza din Comitetul Reprezentantilor Fondului Proprietatea

Potrivit sursei citate, numirea unui nou membru al Comitetului va fi pe ordinea de zi a urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor Fondului."Decizia domnului van Groningen vine in urma dorintei acestuia de a respecta standardele stricte de guvernanta corporativa ale Bursei de Valori de la Londra, unde Fondul Proprietatea este listat secundar, care prevad ca membrii Consiliilor de Administratie din companiile listate nu mai pot fi considerati independenti dupa o activitate de noua ani in pozitia respectiva.Avand in vedere faptul ca trei dintre membrii Comitetului vor fi detinut aceasta functie pe o perioada de noua ani in 2021 si pentru a evita schimbari semnificative in componenta Comitetului intr-un timp scurt, domnul van Groningen a luat aceasta decizie, avand in vedere interesele Fondului Proprietatea", se mentioneaza in comunicatul citat.Lansat in decembrie 2005, Fondul Proprietatea ("Fondul") a fost creat pentru despagubirea cetatenilor romani ale caror proprietati au fost confiscate de fostul regim comunist.In urma licitatiei internationale anuntate in decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investitii si administrator unic al Fondului pe data de 29 septembrie 2010.Actiunile Fondului Proprietatea se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din 25 ianuarie 2011 si au fost listate pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (GDR), la data de 29 aprilie 2015.