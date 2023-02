Tender investeste 5 milioane de euro intr-un hotel de 5 stele

Grupul Tender, detinut de omul de afaceri Ovidiu Tender, va investi aproximativ cinci milioane de euro, in modernizarea fostului hotel International din Timisoara, care va fi cotat la cinci stele si care va fi gata la sfarsitul anului 2009.

"Grupul Tender, prin Intercenter Service, intentioneaza sa deschida hotelul de cinci stele undeva in toamna sau spre sfarsitul lui 2009. Acesta va avea peste 50 de camere, iar investitia in modernizarea este de aproape cinci milioane euro. Acesta este fosta casa de oaspeti a lui Ceausescu in oras", a precizat omul de afaceri, citat de NewsIn.

Intercenter Service este o companie mixta formata din Tender SA (care are 54% din actiuni) si din Consiliul Judetean Timis (actionar cu o participatie de 46%).

Grupul Tender desfasoara activitati in domenii precum: energetic, servicii in industria petrolului si gazelor, prospectiuni geologice, infrastructura rutiera, imobiliare, agricultura, turism, aviatie.

