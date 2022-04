Un magnat investeste 100 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe altii

Miliardarul nigerian Tony Elumelu a anuntat inr-o conferinta de presa ca aloca din fondurile sale personale suma de 100 de milioane de dolari pentru formarea, finantarea si stimularea urmatoarei generatii de oameni de afaceri de pe continentul african.

Conform unui program tinta pe care si l-a intocmit, nigerianul conteaza ca, pornind de la sumele alocate si folosind profiturile pe care acestea le vor aduce in viitor, va reusi in urmatorii 10 ani sa sprijine un numar de 10.000 tineri sau mici inteprinzatori de pe intregul continent pentru ca acestia sa creeze cel putin un milion de locuri de munca si sa aduca economiei africane o crestere de cel putin 10 miliarde dolari pe an, noteaza portalul Mixtuff.

Programul sau va demara foarte simplu, prin pregatiri teoretice si prin 12 saptamani de instruire practica, pe diverse profile profesionale.

El a si anuntat ca viitorii antreprenori cu idei bune si cu aptitudini deosebite sunt invitati sa prezinte cererile lor motivate, incepand cu ianuarie 2015, unei fundatii nonprofit, anume instituita in acest scop.

Miliardarul prezinta credibilitate, intrucat figureaza pe lista celor mai bogati 50 oameni din Africa intocmita de Forbes si conteaza ca tineretul african il va urma cu nadejde, iar modelul sau poate aduce o contributie esentiala la propasirea continentului.

Tony Elumelu, nascut in 1963, este el insusi mostenitorul unui holding pan-african, a urmat scolile din Nigeria, unde a obtinut si licenta in economie, dupa care a plecat in America pentru aprofundarea studiilor.

A absolvit Harvard Business School, unde si-a sustinut diploma de doctorat, dar n-a luat calea diasporei, desi a fost foarte bine apreciat in Statele Unite, si s-a intors in tara natala.

S-a casatorit cu o compatriota, de profesie medic, cu care are, conform traditiilor locale, nu putini copii: cinci fete. El insusi are patru frati, din care unul este membru al Casei Federale a Reprezentantilor din Nigeria.

Tony Elumelu este si initiatorul unei filosofii economice specifice, cunoscuta sub numele de afro-capitalism. Aceasta presupune transformarea intregii economii a Africii pe termen lung, prin prosperitate economica si bogatie sociala.

El spera ca intregul continent sa ajunga format din state puternice, devenite astfel nu prin nationalizare sau prin masuri administrtaive, ci prin forta anteprenorilor privati, cu care statul va colabora indeaproape si in interes reciproc.

Pentru contributia sa in economie, lui Elumelu i s-au acordat cele mai inalte distinctii ale statului nigerian, iar acum multi africani asteapta curiosi sa vada rezultatele initiativei sale, pentru care investeste in viitoarea generatie cei 100 de milioane de dolari ai sai.