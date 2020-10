Un schelet de dinozaur, vandut la licitatie cu peste trei milioane de euro

Lung de aproape 10 metri si inalt de 3,5 metri, allosaurusul fusese estimat la 8 milioane de dolari.Pe 6 octombrie, la New York, un schelet de T-Rex de 67 de milioane de ani a fost vandut contra sumei de 31,8 milioane de dolari, doborand recordurile pentru vanzarea unui dinozaur, dupa ce estimarea a fost fixata intre 6 si 8 milioane de dolari. Acest specimen este unul dintre scheletele T-Rex cele mai complete din lume.Mult mai vechi, celalalt mare pradator, vandut marti la Paris de casa Binoche at Giquello, a fost estimat la 1,2 milioane de euro. Cel mai mare allosaurus, proprietate a unui paleontolog si descoperit in 2016 in Wyoming, vestul Statelor Unite, nu a fost niciodata scos pe piata.Anul trecut, mai multi dinozauri pusi in vanzare la Paris nu si-au gasit cumparatori, preturile rezervate nefiind atinse, in special pentru patru specimene din Jurasic si din Cretacicul superior care au fost estimate de la 700.000 la 900.000 de euro, intre care un ornitholestes, unul dintre cei mai agili si mai feroce.