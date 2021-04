Desi nu prea avem autostrazi, ele vor fi bine pazite. Care este valoarea contractelor scoase la licitatie de CNAIR

Cea mai recenta licitatie , lansata marti, 13 aprilie, vizeaza incheierea unui acord cadru pe o perioada de doi ani pentru "Asigurare paza patrimoniu prin patrulare si posture fixe pe Autostrada Lot 1 - A10, AIUD - TURDA km 41 + 250 - km 70 + 000 si CIC Dumbrava, km 61+350; Lot 2 - A3, CAMPIA TURZII - TURDA - GILAU - NADASELU km 0 + 000 - km 61 + 200 si CIC Gilau km 51+000; P.S. Savadisla km 39+094; District Turda DN15 km 2+000".Valoarea estimata a acestor servicii este estimata la 4,45 milioane de lei, ofertele urmand a fi depuse pana pe 12 mai 2021.Alte trei licitatii, cu o valoare estimata de 10,26 milioane de lei fiecare, au fost lansate pe 25 februarie, fiind in prezent suspendate, conform informatiilor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Acestea vizeaza servicii de paza pe diverse tronsoane din A1, pe A6 si A11, pe o perioada de patru ani.Pe langa aceste licitatii, lansate in 2021, CNAIR mai are in derulare alte patru licitatii pentru servicii de paza lansate in anii anteriori. Cea mai veche dateaza din septembrie 2018 si vizeaza obiective ale Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.La fel ca in cazul constructiei de autostrazi, intarzierile in atribuirea contractelor de paza pot fi explicate prin contestatiile depuse.