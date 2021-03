6 costuri pe care trebuie sa le stii inainte de a lansa un magazin online

Agentia de marketing digital Convertimo crede ca trebuie sa cunosti costurile esentiale de care trebuie sa tii cont inainte de a lansa un magazin online.Iata care sunt cele mai des intalnite costuri in desfasurarea activitatii unui magazin online.Atunci cand vinzi pe Internet, dezavantajul principal este ca nu stii cine sunt clientii care iti intra in magazin si nu ii poti vedea, la fel ca intr-un magazin fizic. Ca proprietar de magazin online, vei fi pus in situatia in care clientii vor refuza coletele dupa ce le-ai trimis si nu le vor ridica de la curieri.In aceasta situatie, compania de curierat iti va aduce coletul inapoi iar tu vei fi nevoit sa suporti cheltuielile pe care le implica returnarea unui colet.Pentru a reduce pe cat de mult posibil numarul comenzilor neridicate, este ideal sa le confirmi telefonic inainte de a le expedia.Pentru serviciile de publicitate de la Facebook si Google, vei fi nevoit sa platesti TVA de 19%, ceea ce iti va creste considerabil costurile cu promovarea. Daca intr-o luna, sa spunem, ca vei investi 1000 de euro in Facebook, in final te va costa 1190 euro.Dupa ce magazinul tau online a fost creat, este posibil sa fii nevoit sa platesti un operator de introducere date pentru a le insera in magazin.Majoritatea agentiilor de web design ofera doar inserarea a catorva zeci de produse, focusul acestora fiind pe dezvoltarea efectiva a platformei si nu pe popularea magazinului cu produse.Aici ai doua variante: fie introduci tu produsele, fie angajezi pe cineva. Costurile pentru inserarea unui produs pornesc de la 1,5 lei si pot ajunge si la 4-5 lei in functie de complexitate si de numarul de specificatii introduse.Fie ca folosesti Facebook sau Google pentru a promova magazinul in mediul online, va trebui sa aloci un buget care sa iti genereze vanzari.Vanzarile sunt cunoscute in limbajul de specialitate drept conversii. Conversia este suma care se consuma din buget pentru a iti genera o comanda in magazinul tau online.De exemplu, daca de 100 lei investiti in marketing reusesti sa generezi 4 comenzi, asta inseamna ca te-a costat 25 lei sa primesti o comanda.Orice magazin online are nevoie de campanii de marketing sustinute si performante realizate de oameni cu experienta in domeniu. Aici ai doua optiuni: fie lucrezi cu un freelancer, fie angajezi o agentie. In ambele cazuri, vei fi nevoit sa platesti o taxa lunara pentru crearea si managerierea campaniilor.In mod normal, inainte de a incepe sa investesti in marketing, trebuie sa stabilesti o strategie de marketing cat se poate de clara impreuna cu specialistii in marketing cu care alegi sa lucrezi.Taxele lunare sunt de trei feluri: taxa fixa, procent din bugetul investit sau un mix intre cele doua. De obicei, la bugetele de pana in 1000 euro pe luna, se percepe o taxa fixa intre 200-300 euro pentru fiecare canal de promovare.Indiferent de produsele pe care le comercializezi si de dimensiunile acestora, trebuie sa iei in calcul costurile pentru ambalarea coletelor. Ai mai multe variante de ambalare insa acestea nu sunt universal valabile pentru toate tipurile de produse. Cele mai des intalnite ambalaje sunt plicurile de curierat si cutiile de carton.Plicurile de curierat pot fi personalizate sau nu. Cele clasice, in format A4, costa in jur de 0,80 bani/ buc iar cele personalizate 1,5 lei/ buc. O varianta alternativa este folosirea plicurilor nepersonalizate pe care sa lipesti pe ele stickere cu logo-ul firmei. E mai ieftin asa, mai ales la inceput, atunci cand esti in faza de testare a pietei si nu este rentabil sa investesti sute sau mii de euro in ambalaje.Cand vine vorba de cutii, aici discutia se complica putin. Pretul cutiilor depinde foarte mult de dimensiunile de care ai nevoie. Daca produsele tale incap intr-o dimensiune de serie, o cutie te poate costa in medie intre 1-7 lei.Daca ai nevoie de cutii personalizate, te va costa mai mult. Majoritatea producatorilor taxeaza si matrita pentru fabricarea cutiilor, pe langa personalizarea si productia efectiva. Pretul unei matrite poate pleca de la cateva zeci de euro si poate ajute la cateva sute, in functie de dimensiuni.*** Este recomandat sa acorzi atentie si un buget semnificativ ambalajelor pe care le vei folosi deoarece atunci cand utilizezi ambalaje mai ieftine, coletele se pot deteriora cu mult mai multa usurinta. Asta inseamna ca vei avea colete returnate si costuri neprevazute.Pentru a incepe cu dreptul o afacere de tip magazin online, este recomandat sa iei in calcul toate aceste costuri inainte de a stabili pretul final de vanzare a produselor.Cel mai important lucru este sa nu te descurajezi. 