Back to school in pandemie: cum se reflecta in vanzarile de carti, rechizite si flori

Anii precedenti marcau cresteri de pana la 500% in vanzarea de rechizite. Pandemia a schimbat insa comportamentul parintilor, dar si nevoile acestora. Un sondaj realizat de retailerul glami.ro arata ca 69% dintre romani se pregatesc pentru noul an scolar cumparand imbracaminte sport, 55% pantofi sport, 51% materiale si rechizite scolare - in timp ce doar 33% aloca bugete pentru ghiozdane si 18% pentru uniforme.In privinta rechizitelor, desi exista interes evident, se pare ca tabletele si laptopurile sunt noile caiete de scoala. Astfel, retailerii din IT au raportat cresteri de 30% la acest tip de produse, parintii incercand sa se pregateasca pentru orice scenariu. La fel si profesorii, care nu erau nici ei complet pregatiti din punct de vedere tehnic de scoala online.Pe de alta parte, cartile scolare, manualele si materialele educationale alternative au, traditional, o crestere spectaculoasa, anul acesta retailerii trateaza subiectul cu precautie. Cu siguranta cresterile vor exista, insa debutul achizitiilor este mai greu.Perioada Back to School, traditional, incepe imediat cu inceperea anului scolar, cu accent in saptamanile care ii urmeaza. Perioada de varf putea fi considerata 15 -30 septembrie, cand majoritatea parintilor finalizau achizitiile necesare pentru noul an scolar. Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu. Cu siguranta lucurile nu mai sunt asa de clare si primele zile ale scolii inseamna mult mai mult adaptare decat in anii trecuti. Cert este ca scoala continua si trebuie sa continue, iar copiii, profesorii si parintii se ajuta si de materiale fizice, tiparite, in procesul de invatare. Asta fara indoiala, a precizat pentru Ziare.com, Laura Teposu, director de dezvoltare si fondator Libris.ro.Aceasta a mai mentionat ca libraria online incearca sa acopere intreaga oferta de manuale si carte scolara: manuale pe fiecare clasa si materie, incepand cu clasa pregatitoare, culegeri, caiete de lucru, caiete de activitati, memoratoare, dar si lecturi ale copilariei si alte recomandari de lectura din bibliografia scolara. Astfel, categoria de manuale si carte scolara cuprinde aproape 3500 titluri, la care se adauga cartile din bibliografia scolara, in total peste 4.000 de titluri dedicate Back to School.Undeva intre 30-35% probabil se situeaza procentul de vanzare de carte scolara in luna septembrie. Pentru anul acesta este insa dificil de estimat, pentru ca exista aceste trei scenarii de evolutie a desfasurarii cursurilor, dependente de dinamica situatiei din sanatate, a mai completat Laura Teposu.Prima zi de scoala era in mod traditional o zi cu vanzari foarte mari pentru florariile fizice, spun reprezentatii Floria.ro, pentru ca parintii si cei mici se opreau la florarie in drum spre scoala sau gradinita pentru a cumpara unul sau mai multe buchete de flori pentru cadrele didactice. Potrivit acestora, cresterea vanzarilor din offline era comparabila cu cea dintr-o zi de 1 martie, adica vanzari aproape duble fata de normal. In online, pe de alta parte, nu se inregistra o dinamica notabila.Situatia s-a schimbat anul acesta, odata cu contextul neobisnuit al reluarii cursurilor. Mai mult, in multe scoli din Bucuresti si din tara s-a luat decizia ca elevii sa nu aduca deloc flori la scoala, prin urmare opririle la florarie s-au rarit.Avand in vedere evolutia din ultimele luni, pentru acest inceput de an scolar ne asteptam la un comportament usor modificat, respectiv ca unii parinti sa apeleze la o florarie online, unde sa plaseze comenzile pentru profesorii cu care nu se mai intalnesc fizic, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.Reprezentantii florariilor online au confirmat acest trend si o crestere notabila in numarul de comenzi in prima zi de scoala. Clientii au comandat flori chiar pentru duminica seara de exemplu, fiind livrate acasa la cadrele didactice, dar si luni, cu livrare la portarul scolii.