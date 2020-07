Chiuveta cere curatarea usoara

Chiuvetele compozit din granit au devenit extrem de populare in renovarile bucatariei, precum si in casele nou construite datorita aspectului elegant si al durabilitatii. Cu toate acestea, internetul este plin de intrebari precum "cum sa curatati o chiuveta compozit din granit", etc. Multe persoane sunt confuze cu privire la modul de curatare si ingrijire corespunzatoare a unei chiuvete compozit din granit, plangandu-se ca exista o depunere alba constanta la suprafata. Inainte de a intelege cum sa curatati corect chiuvetele de granit, este important sa intelegeti ca o chiuveta compozit din granit este creata dintr-un amestec de granit si rasina.Deoarece orice piatra naturala este oarecum poroasa, va absorbi orice lichid care ramane pe ea. Acest lucru aduce la cel mai important pas in curatarea corecta a unei chiuvete compozite din granit: curatati intotdeauna chiuveta dupa fiecare utilizare. Acest lucru pare enervant, dar daca stergeti pur si simplu orice apa ramasa si uscati chiuveta, veti impiedica acumularea de apa tare si detergenti care lasa petele albe.Daca apa este dura si ii permite sa se aseze la suprafata, poate crea pete minerale extrem de dificil de indepartat. De asemenea, este important sa spalati imediat dupa orice aliment sau lichid care poate colora sau orice care este acid. De exemplu, daca turnati vin rosu in scurgere, asigurati-va ca toate picaturile sunt bine spalate. Substantele acide sunt daunatoare granitului si vor face ca piatra sa se deterioreze si sa moara in timp.Acest fapt conduce la urmatoarea regula pentru curatarea unei chiuvete compozite din granit: nu folositi niciodata niciun produs de curatare care sa aiba ingrediente acide, cum ar fi otet, lamaie sau portocala. Cand acesti curatatori au gravat piatra, semnele vor semana cu inelele de apa si nu sunt pete, ci daune care au fost facute pietrei. Aceasta paguba poate fi reparata de catre un profesionist, dar este mult mai usor sa luati pur si simplu masuri preventive pentru a mentine deteriorarea la atingere.Daca va faceti timp pentru curatarea chiuvetei din compozit dupa fiecare utilizare, curatarea ar trebui sa fie usoara. Aveti nevoie doar de un produs de curatare usoara, echilibrat cu granit organic, care sa curete chiuveta si sa conditioneze piatra, ajutand la umplerea suprafetei poroase. Prin conditionarea chiuvetei compozite din granit, ajutati la prevenirea petelor viitoare.Ca in cazul oricarei chiuvete din piatra naturala sau granit, scopul este de a evita utilizarea substantelor chimice abrazive. Daca se iau masuri preventive, substantele chimice agresive nu sunt niciodata necesare.