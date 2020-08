Covorase profesionale de protectie, dezinfectante sau HoReCa

Covoarele au nenumarate avantaje, fie ca sunt folosite intr-un mediu de business sau casnic.Covoarele retin praful mai bine decat suprafetele dure, ceea ce inseamna ca praful din aer se reduce, iar aerul din spatiul in care sunt folosite este mai curat.Bineinteles, asta presupune ca va trebui sa curatam covorul mai des. In plus, covoarele absorb sunetul si astfel, imbunatatesc acustica dintr-o incapere. Rezonanta podelelor si a peretilor este mai redusa in zonele in care exista covoare.Cu cat un covor are dimensiuni mai mari, cu atat va avea un impact mai mare asupra sunetului din camera.O podea din lemn sau din gresie este mai alunecoasa, ceea ce creste riscul de a aluneca si cadea. Un covor va reduce considerabil riscul de alunecare.Contrar parerii generale, este usor sa cureti covoarele. In functie de materialul din care este confectionat, se poate aspira simplu si rapid sau chiar curata cu jetul de apa si detergent.Fiind de foarte multe tipuri:, mocheta profesionala, covoare birou, covorase interior, covorase dezinfectante,, covoare de exterior, covorasele profesionale sunt indispensabile oricarui tip de spatiu. Sanito.ro este un magazin specializat in comercializarea de produse de curatenie si accesorii pentru igiena.Pe site-ul Sanito.ro este disponibila o gama vasta de covoare profesionale si de produse destinate accesorizarii podelei, fie ca esti profesionist intr-un domeniu, sau doresti sa iti decorezi casa corespunzator.Pentru o buna protectie a spatiilor ce necesita o atentie deosebita asupra igienei, trebuie folosite produse din gama de, pe care le putem gasi in magazinul online Sanito.ro.Acestea sunt special concepute pentru a fi folosite in medii sterile, precum centrele medicale, laboratoare si farmacii sau spatii specifice industriei alimentare. Covorasul de intrare dezinfectant este tot mai des intalnit in spitale, clinici si saloane de infrumusetare. Acest tip de covor curata si dezinfecteaza cu usurinta pantofii.Este recomandat sa fie utilizat la intrarea in toate locurile unde igiena este esentiala, unde accesul germenilor trebuie stopat sau unde mancarea este manipulata si / sau prelucrata.Scopul acestor covorase este de a retine macteriile si microbii.Aceste tipuri de covoare, sunt tratate in asa fel incat sa poata asigura o igienizare profesionala a spatiilor unde sunt utilizate.Covorasele de tip Sticky Mat au o eficienta surprinzatoare de 99.9%. Indiferent de tipul de spatiu in care sunt folosite, covorasele profesionale dezinfectante raspund tuturor necesitatilor de curatenie si igiena, imbinand astfel un design placut, cu utilitatea si calitatea.Covoarele profesionale au un loc important in aproape toate spatiile publice, private sau de stat. De aceea, acestea trebuie alese si achizitionate din magazine de specialitate, care pun pe primul loc nevoile corecte ale spatiului in care vor fi montate si care se remarca, in primul rand, printr-o calitate ridicata a materialelor si tehnologiilor care stau la baza constructiei lor.