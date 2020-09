Cum sa dezvolti o companie de transporturi in 3 pasi simpli

Tocmai de aceea, in acest context economic, poate fi o idee foarte buna sa deschizi o firma de transport de marfuri, profitabilitatea acestui tip de afaceri fiind aproape asigurata, cel putin in urmatoarea perioada. Desigur, asta nu inseamna ca este floare la ureche sa dezvolti o astfel de companie; te vei confrunta cu numeroase probleme - unele chiar foarte dificil de rezolvat, motiv pentru care trebuie sa fii pregatit din timp.Defectiunile frecvente, problemele cu birocratia sau chiar siguranta transporturilor tale sunt aspecte la care trebuie sa te gandesti bine inainte de a porni la drum. Nu vrei sa ajungi in situatia in care un transport important sa fie blocat in vama pentru ca nu ai documentele necesare sau sa ai un camion blocat pe marginea drumului, asteptand o masina dejantat camioane , pierzand astfel timp si bani. Insa daca planifici lucrurile din timp, poti reduce considerabil numarul acestor probleme, iar in unele cazuri, chiar le poti evita cu totul. Iata cum poti dezvolta o companie de transporturi in 3 pasi simpli:Cu in cazul oricarei afaceri deschise in Romania, primul hop pe care trebuie sa-l treci este obtinerea autorizatiilor necesare pentru transportul de marfa si depunerea documentatiei aferente infiintarii unei firme. Primul lucru pe care va trebui sa-l faci este sa depui o cerere de obtinere a licentei de transport de la Autoritatea Rutiera Romana. Desigur, va trebui sa depui si documentatia necesara pentru infiintarea firmei propriu-zise la Oficiul National al Registrului Comertului si sa soliciti atribuirea numarului de TVA agentiei fiscale locale.Pentru a simplifica acest proces, poti apela la serviciile unei firme de avocatura care se va ocupa de depunerea tuturor acestor acte, precum si de obtinerea avizelor necesare pentru desfasurarea activitatii. Dupa finalizarea acestor proceduri, compania ta va putea sa isi desfasoare in mod normal activitatea.Pasul urmator este, desigur, achizitionarea camioanelor, tirurilor sau a dubelor cu care vei efectua transportul marfurilor. In aceasta faza, este foarte important sa analizezi cu atentie obiectivele tale si ale companiei si sa faci achizitiile in functie de natura activitatii pe care urmeaza sa o desfasori. Doresti sa te concentrezi pe livrari catre consumatori sau catre companii? Vei opera transporturi interne sau internationale? In functie de raspunsul la aceste intrebari poti opta pentru vehicule mai mici, cum sunt dubele si furgonetele, sau vehicule mai mari, cum sunt tirurile sau camioanele.Spre exemplu, daca planuiesti sa intri in sectorul livrarilor, poate fi mai rentabil sa lucrezi cu mai multe vehicule de mic tonaj, decat cu un numar redus de camioane, chiar daca acestea din urma sunt mai incapatoare si ar putea transporta mai multa marfa. Daca vei opera eminamente in mediul urban, atunci are sens sa lucrezi cu vehicule mai mici, care se pot misca usor prin trafic. In schimb, daca urmeaza sa desfasori transporturi mari de marfa, atunci este o idee mult mai buna sa lucrezi cu vehicule mai mari, care pot transporta mai mult.Succesul unei afaceri de transporturi tine intr-o masura foarte mare de calitatea personalului acesteia. Un sofer cu experienta este un angajat extrem de valoros pentru o astfel de companie, pentru ca va conduce prudent si va fi prevazator, ajutandu-te sa eviti intarzierile, accidentele si, uneori, chiar reparand el insusi diferitele defectiuni ce pot aparea pe traseu. Nu vrei sa fii nevoit sa cauti la 3 dimineata un aparat dejantat camioane , numai pentru ca soferul pe care l-ai angajat nu stie sau nu poate sa repare o simpla pana la una din rotile vehiculului. Tocmai de aceea, daca esti riguros in procesul de selectie al personalului, vei lucra cu angajati competenti care iti vor economisi atat timp, cat si bani pe termen lung.