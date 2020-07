Mall-urile s-au redeschis - Iata principalele reguli la care trebuie sa fiti atenti

Principalele reguli la care trebuie sa fiti atenti atunci cand mergeti intr-un centru comercial sunt:* Purtarea mastii (medicala sau non medicala) este obligatorie, atat in spatiile comune din interiorul mall-ului, cat si in interiorul magazinelor. Masca trebuie sa acopere gura si nasul.* La intrarea in centrele comerciale se va efectua un triaj si nu se permite accesul persoanelor care prezinta simptome de infectii respiratorii (temperatura peste 37,3 C, tuse, stranut, probleme respiratie).* Angajatii care prezinta simptome de infectie respiratorie sau care au fost in contact cu un caz confirmat de infectie cu COVID-19 trebuie sa se izoleze la domiciliu.* Totodata, clientii care prezinta simptome specifice de infectii respiratorii ar trebui sa evite deplasarea la centrele comerciale.* Igiena frecventa a mainilor este extrem de importanta. De aceea sunt instalate dispensere cu produse biocide avizate pentru dezinfectia mainilor in toate zonele de acces in centrul comercial si in zonele comune din interiorul mall-urilor (holuri, lifturi, coridoare, scari).Firmele care isi desfasoara activitatea in mall-uri trebuie sa instaleze panouri de informare cu privire la regulile de igiena si de distantare fizica si sa stabileasca fluxuri de vizitare unidirectionale pentru a evita aglomerarea si a mentine distantarea fizica. Acolo unde este posibil, s-au creat cai de acces diferite pentru intrare si iesire, iar unde nu exista posibilitatea, fluxurile de intrare si iesire sunt marcate prin bariere de separare sau linii.In lifturi, in zona scarilor rulante si in zonele de circulatie sunt amplasate marcaje orientative pentru mentinerea distantei de minimum 2m intre persoane si pentru a evita stationarea indelungata, in grupuri mai mari de sase persoane.Trebuie sa stiti si ca toate spatiile comune din interiorul centrelor comerciale se dezinfecteaza constant cu produse biocide, toaletele sunt igienizate cat mai des posibil, iar aerisirea spatiilor se face cat mai frecvent - usile de acces trebuind sa ramana deschise pe cat posibil.Personalul de curatenie si intretinere din centrele comerciale este instruit corespunzator privind normele de protectie individuala, procedurile de dezinfectie si curatenie, precum si masurile de eliminare a deseurilor.Centrele comerciale au obligatia de a asigura echipamente de protectie personalului cu risc (ex. Masti cu cartus filtrant pentru cei care se ocupa de instalatia de ventilatie) si sa instruiasca corespunzator intreg staff-ul tehnic privind modul de utilizare al echipamentului individual de protectie.In zonele de informare, la casele de marcat sau la ghisee sunt montate panouri separatoare pentru protectia personalului. De asemenea, casele de marcat si POS-urile se dezinfecteaza constant si sunt in continuare incurajate platile cu cardul.Alte restrictii impuse de Ministerul Sanatatii sunt interzicerea testarii produselor cosmetice pe piele, iar in cadrul magazinelor se permite accesul cu maxim 3 articole in cabinele de proba pentru a reduce timpul de acces acolo.Restaurantele pot totusi sa serveasca mancarea in sistem "take away" iar unitatile de alimentatie care dispun si de terasa pot servi in aer liber cat timp se respecta regulile pentru functionarea teraselor din aceasta perioada.