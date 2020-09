Piata magazinelor online ia avant. Cat costa si care sunt secretele unui astfel de business

Tendintele in crestere au fost insa bulversate de pandemia care a mutat tot mai multe afaceri offline pe online. Comercianti mai mici sau mai mari s-au vazut nevoiti sa isi adapteze afacerile la un nou comportament de consum. Pentru ca, pentru multe luni, cumparaturile romanilor au trecut pe online. De la luna la luna s-ar raportat cresteri fabuloase, iar dinamica pozitiva este in continuare in crestere. De ce? Pentru ca romanii realizeaza ca este mai sigur si mai simplu sa cumpere online. In acest context, de ce ai nevoie pentru un magazin online? Cum il deschizi? Ce presupune aceasta tranzitie? Cum ar trebui sa decurga procesul unui antreprenor care doreste sa-si deschida un magazin online?"Deschiderea unui magazin online prezinta multe similitudini cu lansarea oricarui alt business, asadar identificarea oportunitatilor si a tendintelor din piata, explorarea preferintelor cumparatorilor din mediul online, analiza competitorilor si identificarea propriilor competente cheie si a diferentiatorilor, sunt pasi de baza care trebuie urmati. Conteaza foarte mult si daca este vorba despre o extindere in online a unor operatiuni deja desfasurate offline - in acest caz strategia cu siguranta se va concentra pe alte aspecte", a declarat pentru Ziare.com Arthur Radulescu, CEO Merchant Pro, platforma de e-commerce care gazduieste peste 1.500 de magazine active.Potrivit acestuia, cele mai dinamice domenii pe online sunt in acest an fashion, frumusete si ingrijire si casa si gradina, asa ca o analiza a pietei este necesara inainte de a face pasul urmator.Un magazin online poate fi realizat in cateva zile sau in cateva luni. Depinde in special de cee ace-ti doresti de la magazinul respective, daca vrei un design complet customizat sau apelezi la o solutie de tip SaaS. "MerchantPro este o solutie eCommerce de tip SaaS, ceea ce inseamna ca lansarea unui magazin online nu implica niciun fel de cunostinte tehnice de programare sau design si nu necesita alocarea unor resurse hardware de catre utilizator. Astfel, crearea unui magazin online standardizat se realizeaza in doar cateva minute", explica Arthur Radulescu, CEO Merchant Pro.Personalizarea magazinului, respectiv popularea acestuia cu informatii specifice, adaugarea catalogului de produse, setarea metodelor de plata online, de livrare, inserarea de bannere, setarea de instrumente de marketing etc, poate fi efectuata complet independent de catre utilizator si are o durata variabila, in functie de timpul pe care acesta doreste sa il dedice. Porivit lui Radulescu, in medie, pentru un magazin online aflat la inceput de drum, lansarea unei prime versiuni a magazinului dureaza in practica aproximativ intre 3 si 7 zile."In cazul afacerilor online deja prezente in piata si care aleg sa schimbe solutia existenta cu MerchantPro, discutam de cele mai multe ori de o complexitate mai ridicata - de multe ori se doreste replicarea design-ului anterior sau crearea unui design nou personalizat, migrarea datelor de produse, clienti , etc., ceea ce genereaza in mediu un timp mediu pana la lansare de 2-3 saptamani", a mai explicat acesta.Unul dintre criteriile de baza in alegerea platformei este costul. De exemplu, planurile de servicii in cadrul platformei mentionate au un cost lunar incepand de la aproximativ 22 EUR pe luna, iar costul mediu al unui plan este de aproximativ 44 EUR pe luna."In general, noi recomandam clientilor sa isi aleaga planul pornind de la analiza strategiei de business, deoarece aceasta ofera cea mai clara perspectiva asupra facilitatilor tehnice de care vor avea nevoie. Un ajutor in plus in luarea unei decizii este si perioada trial de 15 zile, in care utilizatorii beneficiaza complet gratuit de acces nelimitata la toate functionalitatile platformei, pentru a le putea evalua", a mai explicat Arthur Radulescu. Un alt factor care poate oferi un punct de orientare in ceea ce priveste planul de servicii optim pentru un magazin este numarul de produse din catalogul acestuia, avand in vedere ca planurile ofera acces la adaugarea unor volume diferite de produse.De asemenea, Radulescu precizeaza ca solutia care sta la baza magazinului ar trebui sa asigure un nivel extrem de ridicat de stabilitate si scalabilitate, o buna flexibilitate in ceea ce priveste dezvoltarea in raport cu necesitatile business-ului, viteza sporita atat pentru ceea ce inseamna functionarea efectiva a magazinului, dar si a backend-ului care trebuie sa asigure timpi rapizi de operare si administrare a fluxurilor de lucru, raspuns rapid la schimbarile sau tendintele din zona eCommerce.Tot la nivelul magazinului, extrem de important este ca acesta sa fie mobile friendly si sa aiba o viteza buna de incarcare, deoarece aceste aceste aspecte contribuie si la factorul seo friendly. "Alte atribute esentiale constau in usurinta de conectare la solutii third party (sisteme ERP, sisteme de gestiune, dropshipping si multe altele), facilitatile de integrare cu sisteme terte precum marketplace-uri, posibilitatile de dezvoltare in directia multi-channel si nu numai", a mai explicat Radulescu pentru ziare.com.Arthur Radulescu are si cateva sfaturi pentru cei ce vor sa deschida un magazin online: sa isi identifice cu obiectivitate competentele si elementele care ii pot servi ca diferentiatori, fie ca este vorba despre o nisa de produse sau de o abordare diferuta a business-ului in raport cu ce exista in piata, sa incerce sa inteleaga cat mai bine nevoile si asteptarile cumparatorului pe care il vizeaza, sa fie transparent in relatia cu clientul si sa se asigure ca ii acorda cele mai bune servicii inclusiv post-vanzare."Nu in ultimul rand, orice antreprenor trebuie sa se asigure ca solutia de eCommerce pe care o alege este pregatita sa ii asigure asistenta rapid si in mod constant, este suficient de flexibila astfel incat sa poata veni in intampinarea necesitatilor sale de business si ii ofera stabilitatea necesara pentru a atinge un nivel ridicat de performanta", a mai spus Arthur Radulescu.In ceea ce priveste zona de social media, acesta este de parere ca prezenta pe aceste canale este esentiala in orice strategie de marketing a unui business online, dar vanzarea exclusiva prin social media, fara a avea in spate o platforma proprie de vanzare, nu poate oferi oportunitatile de crestere si dezvoltare pe care orice business online cu siguranta le vizeaza.Pe langa o strategie de marketing bine pusa la punct, care sa asigure un flux constant de vanzari, orice magazin online ar trebui sa acorde atentie retentiei si fidelizarii clientilor (achizitia unui client nou intotdeauna este mai costisitoare decat mentinerea unei relatii comerciale active cu un client existent - este de parere Arthur Radulescu), sa fie intotdeauna transparent in ceea ce priveste politicile practicate in magazin, sa asigure o asistenta pro-activa cumparatorilor si de asemenea sa asigure servicii post-vanzare de cea mai buna calitate.