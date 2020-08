Spy Shop a deschis cel mai mare showroom dedicat sistemelor de securitate

, unul dintre cei mai mari importatori si distribuitori de sisteme de securitate din Romania, a inaugurat recent noul showroom de peste 100 metri patrati in Timisoara, in care au fost investiti peste 60.000 euro."Acest spatiu a venit in primul rand ca urmare a cresterii fluxului de clienti la sediu, dar si a nevoii de a vedea anumite produse expuse, de a le testa pentru a vedea atat modul de functionare cat si materialele din care sunt facute, acesta fiind un criteriu destul de important pentru unii clienti", a declarat Sergiu Dangulea, CEO Spy Shop.E binecunoscut faptul ca marile companii au inceput trendul acesta cu magazinele de prezentare sau showroom-urile acum ceva timp, pentru a le permite clientilor sa vada dinainte produsele pe care le vor si sa ia decizia de cumparare asumat."Spy Shop a avut primul showroom dedicat produselor de securitate si supraveghere, insa in urma cu aproximativ 3 ani ne-am mutat intr-un sediu nou si a fost nevoie sa il refacem. Pe langa spatiul unde sunt expuse produsele, am creat mai multe locuri pentru consultanta clientilor si plasarea comenzilor, dar si locuri speciale pentru service post vanzare si pentru efectuarea platii", mai spune Sergiu Dangulea.In showroom pot fi vazute si testate mai multe produse de securitate ale brandurilor cunoscute de profil cum ar fi Dahua, Hikvision, Reolink, Paradox, Slinex, Motorline DSC etc., iar mai specific acolo puteti vedea camere de supraveghere, echipamente smart home, videointerfoane, alarme smart WiFI, automatizari, precum si echipamente optice si de spionaj."Ne asteptam ca aceasta investitie sa se reflecte si in cresterea cifre de afaceri pe care am prognozat-o pentru anul in curs. Clientii vin in numar tot mai mare in showroom, vad produsele, isi aleg ce doresc si tot procesul acesta decurge mult mai rapid in noua organizare. In momentul de fata comenzile la sediu sunt aproximativ 10% din total si vedem un trend crescator in viitor", continua Sergiu Dangulea.Spy Shop prognozeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 50% pentru anul 2020 ca urmare a vanzarilor sustinute din prima jumatate a anului. Cu o cifra de afaceri de 30 milioane lei in 2019, compania pregateste noi investitii pentru sustinerea cresterii si pentru anul viitor.Opereaza prin intermediul site-ului spy-shop.ro si are in portofoliu peste 50.000 de produse de securitate si supraveghere video, echipamente adresate clientului final cat si partenerilor B2B, instalatori si distribuitori.