Reactia Carrefour Romania, dupa incidentul cu tanara de etnie roma agresata de paznici: "Am descoperit cu dezamagire ca tanara a fost autoarea unei sustrageri de bunuri"

Tanara de 18 ani, batuta de agentii de paza

Cazul de la Brasov a fost prezentat public pe pagina de Facebook "Femeile se implica" si a starnit emotie puternica la nivelul Romaniei . Potrivit versiunii tinerei agresate, ar fi fost abuzata gratuit, in conditiile in care cumparase din alt magazin bunurile pe care a fost acuzata ca le-a furat.Oficialii Carrefour afirma, in replica, intr-un comunicat de presa, ca tanara tocmai fusese recrutata pentru a lucra in magazinul respectiv si ca ar fi fost surprinsa furand."Carrefour Romania depune toate eforturile pentru a se asigura ca aceste principii esentiale sunt respectate in activitatea organizatiei. Totodata, prin toate initiativele pe care le derulam si parteneriatele cu diferite ONG-uri si institutii publice, sustinem programe de incluziune sociala si oferim suport alimentar persoanelor provenite din medii sociale defavorizate.Zi de zi ne punem toata increderea in fiecare membru al echipei noastre, indiferent de functia pe care o are, de statut, de nationalitate sau etnie, varsta, gen sau interese si pretuim integritatea mai presus de orice.Aceeasi deschidere am demonstrat-o si fata de tanara in cauza care, cu putin timp inainte de momentul incidentului, fusese recrutata de una dintre firmele partenere Carrefour, urmand sa inceapa activitatea chiar in relatie cu magazinul Carrefour Brasov la care s-a petrecut evenimentul.Insa, in urma investigatiei realizate ca urmare a acestui incident, am descoperit cu dezamagire ca tanara a fost autoarea unei sustrageri de bunuri din cele doua magazine Carrefour din Brasov", a transmis Carrefour, intr-un comunicat citat de Adevarul Carrefour a mai transmis ca respinge categoric orice forma de violenta sau agresiune si promoveaza dialogul si cooperarea, depunand toate eforturile si diligentele si alocand resursele necesare in acest sens.Incidentul s-a petrecut pe data de 1 decembrie, intr-un hipermarket din orasul Brasov. Victima este eleva la un liceu vocational din Brasov, care a fost acuzata de furt si a fost agresata fizic de catre personalul de securitate al hipermarketului."In ziua de 1 decembrie tanara a facut cateva cumparaturi in hipermarketul Carrefour din noul mall AFI unde a platit produsele cu cardul personal, dar a neglijat sa pastreze chitanta. Din acest loc s-a deplasat la Carrefour-ul de pe Calea Bucuresti 107 in cautarea unor produse pe care nu le gasise in hipermarketul precedent. Fata a intrat in acest magazin purtand un mic rucsac in spate cu cumparaturile platite de la celalalt hipermarket, a petrecut ceva timp uitandu-se la diverse produse, dar in final a decis sa nu mai cumpere nimic", relateaza cei de la Asociatia "Femeile se implica".Doar ca, dupa ce tanara a trecut de casele de marcat, doi agenti de paza i-au spus sa ii insoteasca intrucat vor sa discute cu ea. A fost izolata intr-o camera, iar cei doi agenti de paza au acuzat-o din start de furt spunand ca produsele pe care le avea asupra ei au fost sustrase din acel Carrefour."Negand aceste acuzatii fata fost bruscata violent, lovita cu pumnii si picioarele, lovita peste fata si stransa de gat chiar de catre seful securitatii de la Carrefour care intre timp fusese chemat sa participe la << ancheta >> ", povestesc incidentul cei din Asociatie.Fata a sunat la 112, dar de acolo i s-a spus ca nu se stie in cat timp pot ajunge politistii. Si agentii de paza au sunta la 112, iar in cazul lor Politia (Sectia 5) a venit imediat."Agresata, speriata si in stare de soc, tanara a sunat o prietena care se afla in programul ONG-ului nostru de sustinere si suport a tinerelor ce parasesc sistemul de adoptie si isi construiesc propriul lor drum in viata. Una din membrele noastre s-a deplasat imediat la hipermarketul Carrefour cerand sa o vada si sa-i se explice de ce a fost retinuta, solicitare care nu a fost onorata de catre agentii de politie", spun cei de la Asociatia "Femeile se implica".Ajunsa la Sectia 5, politia a deschis un dosar penal privind acuzatiile de furt impotriva, fara sa ia in considerare agresiunea fizica vizibila care s-a comis asupra ei.Pe 2 decembrie a fost insotita la Institutul de Medicina Legala unde s-a confirmat violenta fizica printr-un certificat medico-legal care atesta leziunile traumatice ce necesitau 7-8 zile de ingrijiri medicale.Citeste si: