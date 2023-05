CV de manager: Sfaturi si trucuri de la specialisti in HR

CV-ul pentru o pozitie de top management trebuie sa scoata in evidenta realizarile anterioare ale candidatului, iar verificarea referintelor este o etapa decisiva intr-o astfel de aplicatie, potrivit specialistilor in resurse umane.

Scrisoarea de motivatie personalizata nu poate da gres in nicio situatie, spun acestia. Directorul Human Synergistics, Iuliana Stan, a precizat, pentru Business24, ca nu s-a uitat niciodata la o scrisoare care incepe cu formula clasica "Stimata doamna/Stimate domn".

"In masura in care scrisoarea de motivatie reflecta personalitatea candidatului, nu poate fi gresita. Orice formular tip este sortit esecului. Nu am citit nicio scrisoare de intentie care a inceput cu 'Stimate domn/Stimata doamna', fara sa stie cine sunt si ce functie am. Sau 'Am un interes deosebit in firma dumneavoastra' fara sa spuna care firma si daca intelege cu ce se ocupa.

Interesul acesta 'deosebit' nu comunica nimic despre nevoia lui", a precizat Directorul Human Synergistics.

