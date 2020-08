EcoFinance - cat de mult ajuta creditarea responsabila si gestionarea corecta a afacerii in depasirea provocarilor din perioada Covid19

Ne-am decis sa vorbim cu, directorul general al EcoFinance, despre modul in care business-ul lor de creditare online s-a confruntat cu noua realitate financiara.Ecofinance este o institutie financiara nebancara licentiata si reglementata de catre Banca Nationala a Romaniei, ce activeaza pe piata creditelor de consum acordate populatiei sub brandul. Acordam credite 100% online persoanelor fizice, produsele noastre fiind in special adresate clientilor nebancari, care pot accesa mai greu produse bancare, sau pur si simplu clientilor care prefera confortul de acasa sau de la birou cand acceseaza produse financiare.Da, pentru multi dintre clientii nostri situatia financiara s-a inrautatit, o parte au fost concediati sau au intrat in somaj tehnic, o parte au avut salariile reduse. Dar am observat ca o mare parte a clientilor nostri, la momentul declansarii situatiei de criza, s-au comportat foarte responsabil.A fost o surpriza si pentru noi sa vedem ca, intr-un context economic precar si incert din punct de vedere al veniturilor viitoare, clientii nostri au preferat sa fie precauti si au inceput sa ramburseze anticipat intr-un numar mult mai mare decat in lunile anterioare.Am avut o crestere de incasari cu 25-30% fata de perioadele precedente. Tot in contextul crizei cauzate de Covid-19, un alt segment de clienti au raspuns pozitiv propunerilor noastre de amanari de plata, reduceri sau, dupa caz, au venit ei catre noi cu solicitari in acest sens.Daca mai sus spuneam ca am fost placut surprinsi de marea parte a clientilor nostri care au dat dovada de un comportament responsabil, dat fiind contextul, si noi, de partea cealalta, am adaptat criteriile pe partea de risc pentru solicitarile noi astfel incat sa putem credita in continuare, dar responsabil.Solicitarile de credite noi au existat in numar mare chiar si dupa intrarea in starea de urgenta - scaderea acestora a fost nesemnificativa. In schimb, am adaptat de partea noastra anumite filtre, tocmai pentru a da dovada de prudentialitate si responsabilitate, atat pentru companie, cat si pentru clientii nostri.Cu o astfel de strategie am putut sa venim in continuare in intampinarea nevoilor clientilor nostri si sa fim aproape de ei, atunci cand contextul economic (cu diminuari salariale, somaj tehnic si, in general, o perspectiva incerta a stabilitatii veniturilor si a locurilor de munca) a cerut-o.Ideea de "creditare responsabila" este foarte des intalnita in piata si cred ca face parte din structura, cel putin formala, a tuturor institutiilor financiare - de altfel o si impune cadrul legislativ partial. Dar eu cred mult in acest concept si il consider simplu si transparent. Clientului trebuie sa ii fie foarte clar la ce se angajeaza cand contracteaza un credit, costurile sa fie la vedere, simple ca structura si usor de inteles - e foarte important acest lucru.Exact asta practicam noi, aici, la CreditPrime. Cu atat mai mult in lunile acestea, am incercat, prin comunicarea adresata clientilor nostri, sa ne asiguram ca inteleg costurile, ca nu solicita sume mai mari decat le este necesar si i-am incurajat sa uitilizeze aceste sume doar pe perioada de necesitate.In aceeasi idee, consultantii nostri au aplicat aceste principii, inclusiv la masurile de sprijin pe care le-am pus la dispozitia clientilor pentru a trece cu bine de criza - la fiecare solicitare am incercat sa oferim explicatii personalizate clientilor, referitor la ce s-ar potrivi mai bine in situatia lor, cu calcule detaliate si aplicate fiecarui caz in parte.Ar fi fost foarte usor sa aplicam acelasi moratoriu la toata lumea, dar nu asta este filozofia noastra. Chiar credem in ceea ce inseamna creditare responsabila, atat pentru client, cat si pentru noi.Da, faptul ca ne desfasuram operatiunile de creditare exclusiv online a diminuat din impactul crizei, nefiind in postura de a restrange partial sau total lucrul cu publicul, situatie care ar fi schimbat radical modul de desfasurare a proceselor noastre, mai ales in ultimele luni. In schimb, perioada nu a fost lipsita de provocari, poate la nivelul cel mai intens resimtit de companie de cand ne-am infiintat.Printre ele pot mentiona lucrul de acasa, atat in ce priveste echipa de management, cat si - cel mai important - a colegilor mei din call-center. Am fost fortati sa facem aceasta operatiune, care a generat multe dificultati, intr-un timp record. Ganditi-va ca operatiunile desfasurate din acest call-center sunt linia intai in ceea ce priveste lucrul cu publicul, dat fiind modul de operare online.A fost prioritatea noastra inca de la inceput, aceea de a relua tot, in regim de work from home, intr-un mod insesizabil pentru clientii nostri, in ideea pastrarii calitatii serviciilor oferite in relatie cu ei. Dar ceea ce parea irealizabil atunci, a devenit una dintre povestile noastre de succes cu doar cateva ingrediente: mobilizare, management adecvat si o echipa senzationala.Incertitudinea existenta in piata, atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere al fortei de munca (restrangeri de activitate, inchideri, somaj tehnic, concedieri) - si toate fara o linie de orizont la care sa ne asteptam ca vor lua sfarsit sau se vor remedia, a creat dificultati in adaptarea strategiei companiei.Ma refer aici atat la nivel de creditare, cat si de gestionare a lichiditatilor si a surselor de finantare. Am fost in pozitia de a genera predictii si scenarii de lucru cu rezultate viitoare intr-un context nemaiintalnit - dar cred ca putem spune ca acest aspect a fost comun pentru majoritatea companiilor in aceasta perioada.Prin urmare, orice decizie s-a luat a fost si cu o doza semnificativa de risc, pe care noi ni l-am asumat tocmai pentru ca una dintre prioritatile noastre a fost sa fim in continuare alaturi de clientii nostri.Va dau un exemplu, in contextul in care multi creditori restrangeau activitatea de creditare, noi am decis sa marim sumele acordate si sa reducem dobanzile. Putem spune ca a fost un pariu cu piata, dar un pariu pe care, daca ne uitam la situatia actuala, l-am castigat.Si am castigat ceea ce conteaza cel mai mult - loialitatea clientilor nostri. Dar e foarte important ce spuneam si mai devreme, cand ai o echipa unita si dedicata, totul e posibil, iar lucrurile se intampla! Si se intampla bine.Astfel ajung la un alt subiect sensibil, caruia ne-am dedicat intru totul la nivel de companie: sanatatea portofoliului care era posibil amenintata de situatie. Am estimat ca mare parte dintre clientii nostri vor fi afectati intr-o mai mica sau mai mare masura de criza economica si astfel am incercat sa fim proactivi: sa venim catre ei cu solutii si propuneri pentru a trece de aceasta perioada dificila sau sa fim foarte receptivi la solicitarile lor. Si a functionat!Pe principiul client fericit, companie fericita... Ce a fost bine pentru ei, la final a fost bine si pentru noi si-asa, "impreuna", am reusit sa trecem cu bine de perioada cea mai grea.Mi-ar fi placut sa pot spune ca nu am avut decizii dificile de facut sau pus in practica, dar au fost. Din categoria celor pe care, ca manager, le transmiti mai departe cu greu si cu inima franta, ca sa ma exprim nostalgic, mai ales cand ai o echipa unita, care vine cu drag la munca zi de zi si pe care te poti baza oricand.Chiar daca am fost fortati de imprejurari si de contextul economic sa aducem constrangeri financiare angajatilor nostri, am incercat sa ponderam totusi repercusiunile in asa fel incat impactul sa fie cat mai mic. Da, am fost nevoiti sa micsoram temporar costurile operationale, dar nu am concediat pe nimeni. Asa am reusit sa tinem intreg personalul. Am considerat asta ca fiind raul cel mai mic.Suntem o echipa unita si am trecut toti prin aceste vremuri, pe principiul muschetarilor, cum imi place mie sa spun si sa cred: "Toti pentru unul si unul pentru toti." Sunt foarte mandra de echipa mea si de modul in care au fost alaturi de mine si de companie, dar, foarte important, de modul in care au ramas alaturi unii de altii.Cu totii putem fi de acord ca anumite aspecte ale vietii noastre au intrat pe un fagas mai apropiat de normalul pe care l-am avut inainte. De exemplu: consumul a accelerat in ultimele doua luni, banii au inceput sa circule mai mult in piata, oamenii si-au reluat planurile de vacanta (chiar daca limitativ din punct de vedere al destinatiilor) - putem spune ca se simte in aer o dorinta a fiecaruia de a reveni la ceea ce a fost. Se vede si in lucrurile marunte, din rutina zilnica a oamenilor.Acest lucru creeaza sperante catre perspective economice mai bune, de revenire sau, mai bine spus, de recuperare dupa o perioada foarte incercata a economiei. In schimb, cred ca inca suntem departe, totusi, de a intelege si de a vedea complet repercusiunile economice ale acestei crize, deoarece ea inca nu s-a terminat.Inca avem domenii de activitate complet afectate de starea de alerta care sunt in continuare inchise. E clar ca cel mai viu exemplu este HoReCa, domeniu care sustine si foarte multe locuri de munca in tara.Vom vedea cum vor decurge lucrurile, dar la nivel general cred ca redresarea economica va incepe sa produca efecte, acum, in partea a doua a anului, iar 2021 cu siguranta va aduce crestere si o reintrare a economiei pe trendul anterior crizei.Pot spune ca suntem, cu siguranta, pe drumul ce bun. Mi-as fi dorit sa pot declara ca totul este la fel ca inainte, dar exista multa incertitudine in piata cu privire la viitorul acestei pandemii si a repercusiunilor ei, prin urmare evit sa vorbesc de finalitati.Dar ne-am adaptat foarte bine si nominalizez aici trei lucruri care au adus acest rezultat: Echipa, Clientii si Sincronizarea.Am continuat sa muncim, sa fim uniti, am luat deciziile potrivite, rapid si la momentul oportun, si am fost in permanenta comunicare cu clientii nostri. Pot spune cu mandrie ca am iesit din aceasta criza mult mai puternici si cu multe lectii invatate.