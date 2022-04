Fondul Proprietatea a semnat contractul de administrare cu Franklin Templeton

Fondul Proprietatea si compania financiara Franklin Templeton Investment Management (FTIM) au semnat joi contractul de administrare a Fondului.

Una dintre cele mai mari companii financiare internationale, Franklin Templeton gestioneaza peste 30 de miliarde de dolari in pietele emergente, cu o echipa de 39 de directori de portofoliu, analisti si specialisti care lucreaza in cele 15 birouri situate in toata lumea.

Compania este deja o prezenta puternica in Europa Centrala si de Est, cu organizatii active in Moscova, Varsovia, Budapesta, Viena, Istanbul si Bucuresti. Fondul Proprietatea va beneficia de o echipa de administratori stabilita in Romania si condusa de dr. Mark Mobius.

Crestere de 40% a actiunilor Fondului Proprietatea, in doua luni

Infiintat in anul 2005, cu scopul de a compensa proprietatile private confiscate abuziv de regimul comunist, Fondul Proprietatea este un fond de investitii inchis, cu o valoare a activelor de aproximativ 2,4 miliarde de euro.

