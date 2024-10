Frica omoara creativitatea si inovatia - Un strateg american indragostit de Romania ne arata cum putem scapa de capcanele trecutului

In organizatiile conduse dupa mentalitatea invechita in care seful are intotdeauna dreptate si nimeni nu trebuie sa iasa din cuvantul lui, frica omoara creativitatea si inovatia. Prin urmare, calitatea nu are cum sa fie una superioara, iar oamenii nu isi ating adevaratul potential.

Asa ne-a spus Matthew K. Cross, fondator si CEO al Leadership Alliance, strateg, coach si specialist in leadership. El a lucrat atat cu companii din Fortune 500, cat si cu organizatii din Romania, fiind astfel unul dintre putinii speakeri internationali care este conectat la realitatea de leadership autohtona.

El admira la romani legatura puternica cu familia si apreciaza faptul ca a fost primit cu caldura oriunde s-a dus. A observat ca avem o etica puternica cand vine vorba de munca - in general, vrem sa ne facem treaba bine si facem tot ce ne sta in putinta. Dar relatia cu jobul variaza in functie de structurile si sistemele companiilor din care fac parte. Iar cazurile in care relatia e una defectuoasa se explica, in parte, prin lipsa cunostintelor de management si leadership a celor aflati la conducere, precum si prin lipsa trainingurilor de dezvoltare pentru angajati.

L-am rugat sa ne vorbeasca despre cum putem sa scapam de metodele invechite de leadership si de capcanele trecutului, dar si ce trebuie sa facem ca sa ne atingem adevaratul potential.

Mentalitatea invechita versus mentalitatea potrivita

Vechea forma de leadership - traditionala, sa-i spunem - practicata de cei cu mentalitate mai rigida, ce-si are radacinile in comunism, se manifesta prin faptul ca oamenii fac doar ce li se spune si nu ies din cuvantul sefului.

Pe de alta parte, Mathhew K. Cross sustine ca un model de leadership de calitate, care se dovedeste a fi profitabil pe termen lung, este cel dezvoltat de americanul W. Edwards Deming impreuna cu inginerul roman Joseph M. Juran. Programul lor de instruire in domeniul calitatii a ajutat Japonia distrusa economic dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial sa-si revina miraculos. De ce este atat de eficient? Pentru ca pune clientul la loc de cinste. Cu alte cuvinte, lucrurile trebuie facute in asa fel incat clientul sa fie atat de incantat de produsele sau serviciile companiei/organizatiei incat sa le cumpere si alta data. Si, in plus, sa le recomande mai departe.

Dar de unde incepem? Bineinteles ca de la angajati, caci daca acestia sunt incantati de munca lor, atunci vor putea oferi clientilor o experienta sau un produs de inalta calitate. "Daca un angajat are impresia ca principalul sau scop este sa-si multumeasca seful, si nu clientul, atunci este clar ca avem de-a face cu un management defectuos si cu un model de leadership care, mai devreme sau mai tarziu, va transforma compania/organizatia intr-una mediocra - sau, mai rau, va ajunge sa fie irelevanta", sustine Mathhew K. Cross.

Cei ancorati in vechile metehne ale leadershipului - "faci ca mine sau esti concediat", "nu imi pune la indoiala deciziile", "eu stiu cel mai bine ce e de facut" - se folosesc de frica pentru a conduce. Este o mentalitate de comanda si control care a dominat societatea romaneasca si mediul de afaceri timp de cateva decenii, avandu-si radacinile in comunism.

Problema este ca aceasta omoara creativitatea si inovatia, totodata actionand ca un blocaj care ii impiedica pe oameni sa-si atinga adevaratul potential. "In toate organizatiile - chiar si in scoli - in care frica este arma liderului si care se bazeaza pe ideea unei competitii cu invingatori si pierzatori, calitatea nu are cum sa fie una superioara", explica Matthew K. Cross.

Acesta mentioneaza ca in 95% din cazuri problemele nu apar din cauza oamenilor, ci a sistemelor si proceselor. Tocmai de aceea trebuie sa renuntam sa mai dam vina pe altii cand ceva nu merge bine. In schimb, este mai bine sa lucram cu oamenii, sa-i dezvoltam si sa ii incurajam si sa-si sustinem sa participe activ in crearea unui produs sau a unui serviciu mai bun, care sa incante clientul si, pe cale de consecinta, sa aduca profituri mai mari.

Prin urmare, liderul trebuie sa se comporte mai degraba ca un coach (sa-i indrume cand e cazul), consilier (sa-i ajute daca au nevoie) si colaborator (sa lucreze impreuna cu ei) - si nu sa faca mai mult rau decat bine oamenilor pe care ii conduce. Astfel, este nevoie sa inteleaga ca scopul sau, ca lider, este sa invete de la oamenii sai si sa-i invete; doar asa va reusi sa le creasca gradul de implicare.

Dar mai intai, un bun lider lucreaza la el insusi - asadar, trebuie sa-si ia angajamentul sa invete continuu. Sa-si puna si sa puna intrebari mai bune si diferite. Sa realizeze ca doar impreuna cu o echipa poate ajunge departe si poate face lucruri marete, atrage atentia Matthew K. Cross.

Schimbarea vine din interior si de la fiecare dintre noi

Iar daca vrem ca ceva sa se schimbe in bine in societatea in care traim, Matthew K. Cross ne indeamna sa devenim noi insine mai buni lideri: sa invatam si sa punem in practica ce ne ajuta sa traim o viata mai buna, atat pe plan personal, cat si profesional, precum si in toate relatiile cu ceilalti. Cu alte cuvinte, schimbarea vine din interior si de la fiecare dintre noi.

"Sistemul politic este stricat in toata lumea. Eu cred cu tarie ca mai intai este nevoie sa ne imbunatatim abilitatile noastre de leadership. Sa fim un exemplu pentru altii si sa contribuim la construirea unei lumi mai bune. Adica sa nu asteptam ca un politician sa vina si sa ne scape de probleme. Devenind liderul vietii tale, vei putea apoi si sa te implici in viata politica - daca simti ca vei putea face o schimbare", crede Matthew K. Cross.

Noua, romanilor, ne cam lipsete viziunea pe termen lung. Acest lucru este o consecinta directa a faptului ca, timp de cateva decenii, ne-a fost greu sa punem ceva pe masa, deci viitorul apropiat era mai important decat orice altceva. "Este absolut adevarat. Daca ne uitam la piramida nevoilor lui Maslow, atunci observam ca atunci cand iti e greu sa-ti asiguri nevoile de baza (mancare, apa, adapost), atunci nu esti interesat sau nu ai timpul necesar pentru a privi lucrurile dincolo de ziua de maine. Cum ne putem lepada de aceasta cutuma? Realizand ca prezentul este, de fapt, ceea ce conteaza, caci lucrurile sa intampla acum! Asta inseamna ca e nevoie sa inlocuim frica cu speranta. Ziua de maine nu va fi altfel, daca nu lucram ca ziua de azi sa fie mai buna ca cea de ieri", crede Matthew K. Cross.

Mesajul unui american indragostit de Romania

Matthew K. Cross a intalnit multi romani minunati, care sunt adevarati lideri, vizionari si dedicati oamenilor din jurul lor. Ce au acestia in comun? "Au un simt al umorului reconfortant, sunt smeriti si pragmatici, au o inteligenta nativa, sunt familisti, nu au preconceptii si sunt interesati de ce se intampla atat in interiorul granitelor tarii, cat si in afara lor", spune acesta, care adauga ca spera ca noi, romanii, sa realizam ca avem oportunitatea de a ne imbunatati perspectivele si de a scapa de mentalitatea invechita care ne tine captivi in trecut. El crede ca e nevoie sa ne asumam viziunea curajoasa de a ne atinge adevaratul nostru potential.

"Mai sper ca oamenii sa se trezeasca la timp pentru a conserva si proteja natura, o bogatie nepretuita a tarii, frumoasa lor cultura si legatura pe care o au cu pamantul. Cred cu tarie ca Romania poate ajunge un lider admirat in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii vietii, a mediului de afaceri si a societatii per ansamblu. Cand ma uit la impactul pe care unii oameni din aceasta tara l-au avut in lume, stiu ca daca se vor aduna macar cativa dintre romanii cu o viziune sanatoasa despre viitor, un angajament ferm si cu suflet bun atunci vor deveni un exemplu bun de urmat pentru conationali si, in consecinta, pentru intreaga lume", sustine Matthew K. Cross.

In final, l-am rugat sa ne dea cateva sfaturi despre ce putem face ca sa ne fie mai bine:

Extindeti-va imaginatia;

Priviti dincolo de trecut;

Puneti intrebari mai bune si diferite;

Imaginati-va un viitor nou si luminos;

Construiti noi legaturi pentru lumea in care vreti sa traiti;

Lasati in urma modul de gandire perimat.

