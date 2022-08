Gala Leadership Concert. A conduce o companie este precum a dirija o orchestra

Cea de-a doua editie a Galei Leadership Concert, concept lansat in premiera in Romania in primavara anului trecut, va avea loc pe 26 mai, la Ateneul Roman, din Bucuresti.

Primul regal de arta si leadership din tara noastra a reunit peste 700 de reprezentanti ai mediului de afaceri din Romania si a venit in intampinarea nevoii companiilor de a avea echipe implicate si aliniate strategic, capabile sa depaseasca provocarile actuale din mediul de afaceri si sa obtina un succes rasunator in domeniul din care fac parte.

Anul acesta conceptul va fi dus la un nou nivel prin organizarea unui eveniment grandios ce va face o paralela intre principiile de leadership organizational in lumea afacerilor si in viata sociala, cu cele ale armoniei si performantei unei orchestre.

Paradigma muzicala asupra careia se concentreaza "Leadership Concert - The Orchestra Experience" isi propune sa ilustreze conexiunea dintre o orchestra si o companie, dezvaluind principii de coordonare, colaborare, intelegere, spirit de echipa si leadership. Participantii vor fi invitati sa observe in timp real modul in care actiunile dirijorului influenteaza actiunile membrilor orchestrei si, implicit, rezultatul final.

La fel ca la editia trecuta, discursurile vor fi sustinute de lideri de top din afaceri, din mediul social si arta, printre care Printesa Marina Sturdza, Andrea Castronovo (Presedinte BMW Group Europa Centrala si de Sud Est), Sergiu Oprescu (Presedintele Executiv al Alpha Bank Romania), Florin Talpes (CEO Bitdefender), invitati speciali care vor impartasi auditoriului viziunea lor asupra elementelor definitorii in desavarsirea unui adevarat lider si factorii cheie in motivarea echipelor in vederea atingerii unor performante de exceptie.

"Leadership Concert" va avea loc pe data de 26 mai 2014, la Ateneul Roman din Bucuresti, incepand cu ora 17:30. Evenimentul este structurat in 2 parti a cate 90 de minute fiecare, dupa terminarea spectacolului toti cei prezenti putand participa un cocktail de networking.

