Guvernul anunta privatizarea managementului companiilor de stat

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind o serie de masuri

economico-financiare la nivelul operatorilor economici, act normativ care are scopul de a intari disciplina in regiile autonome si in companiile de stat, a anuntat primul-ministru Emil Boc, la sfarsitul sedintei de Guvern.

"O reforma importanta pe care Romania o are de derulat, in continuare, vizeaza companiile de stat si regiile care se afla in proprietatea statului. Din acest motiv am adoptat o Ordonanta de Urgenta ce intareste disciplina financiara in aceste structuri", a declarat premierul, conform unui comunicat remis Ziare.com.

In ceea ce priveste reducerea cheltuielilor companiilor si regiilor, seful Executivului a precizat ca pentru fiecare astfel de operator economic va exista "un plan complet si concret de restructurare, de imbunatatire a activitatii, astfel incat banii cetatenilor sa fie corect cheltuiti".

De asemenea, premierul a subliniat ca Executivul are in vedere privatizarea managementului companiilor de stat.

Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu, a mentionat ca Guvernul introduce componente noi la baza fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestor companii, respectiv un program de reducere a arieratelor, unul pentru reducerea pierderilor, un program pentru incadrarea in cheltuielile prevazute in buget, precum si reducerea stocurilor pe care companiile le au.

Ads

Ministrul Finantelor a afirmat ca va fi instituit un sistem lunar si trimestrial de raportare a unor indicatori tehnico-financiari catre MFP.

"Lucrul acesta il stabilim in functie de nevoia de informatii, pentru ca unele companii vor intra pe bugetul consolidat, cum s-a intamplat cu Termoelectrica si CFR Infrastructura", a mai declarat Ialomitianu.

Ministrul a precizat ca actul normativ adoptat vineri prevede si unele sanctiuni pentru companiile care nu respecta nivelul indicatorilor tehnico-financiari stabiliti, respectiv amenzi cuprinse intre 5.000-10.000 lei.

"E un act normativ necesar. Trebuie sa intarim disciplina financiara in companiile de stat", a afirmat ministrul.

A.B.

Ads