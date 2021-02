A apus epoca eroilor si a liderilor carismatici reformatori ai institutiilor publice din Romania

Asculta-i pe oamenii cheie din organizatie cu intentia de a te lasa influentat si implica-i in pasii pe care vrei sa-i faci

Construieste aliante si cultiva-le: nimeni nu poate castiga vreo batalie de unul singur, oricare ar fi puterile lui de semi-zeu

Vorbeste despre viitor si fa mici experimente

Viorel Panaite, Managing Partner Human Invest & Ken Blanchard Romania, este unul din pionierii care au pus bazele si au dezvoltat piata serviciilor de training din Romania, in special a programelor de "leadership development". A fondat Human Invest in 1999, iar de atunci isi sustine echipa sa construiasca si sa implementeze proiecte pentru clientii acesteia. Se implica pro-bono dezvoltarea unor organizatii non-guvernamentale, non-profit, precum: Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), AIESEC Romania, Teach for Romania, ARDOR, Leaders Romania.

Din contra, de cele mai multe ori acest profil de lider, odata ajuns la putere, se dovedea frecvent ca avea o agenda de lucru prea ingusta, devenea prea rigid si ne-colaborativ din dorinta de a rezolva singur toate problemele, izolat si prea mult atasat cauzei care l-a propulsat in acest rol. Si de multe ori excesiv de autocrat in luarea deciziilor.Reformarea si transformarea institutiilor publice se realizeaza de oameni obisnuiti, etici, profesionisti, colaborativi, care stiu sa-si castige sustinerea de la cei pe care ii conduc si impreuna cu care sa realizeze lucruri extraordinare, chiar peste propriile lor asteptari si in ciuda sanselor infime pe care le-ar da altii. Cei cu carisma, cu profil de star sau cu o imensa popularitatea publica au de cele mai multe ori o viata scurta si o mica legatura cu succesul in transformarea institutiilor.Acestea pot fi chiar adevarate obstacole. Rolul de lider al unei institutii publice ar trebui sa fie o onoare pentru oricine ajunge sa o conduca - fie ca vorbim de biblioteci sau muzee, scoli sportive, institutii de sanatate, prefecturi, directii judetene, autoritati de supraveghere, agentii si inspectorate, etc.Vantul schimbarii si-a propus sa bata intens in prima parte a acestui an in Romania in institutiile publice. Reformele in interiorul unei institutii publice se fac muncind din greu "in transee", cu modestie, cu declaratii fara emfaza, lucrand mereu cot-la-cot si foarte aproape de oamenii prezenti deja in institutie. Ascultandu-i constant si consultandu-i mereu, apreciindu-le efortul si micile progrese de schimbare.Am destul de multe cunostinte si prieteni care au acceptat in acest an roluri de conducere in institutii publice dintr-o diversitate de domenii. Ii felicit si le apreciez decizia! Nu vom reusi sa ne vedem prea curand, asa cum mai obisnuiam, cand aparea o schimbare importanta in vietile noastre profesionale si personale. Cu totii muncim minim 10 ore pe zi in timpul saptamanii si ore lungi de week-end. Din acest motiv, la sugestia unui dintre ei, am pregatit mai jos cateva recomandari.Asculta pentru a descoperi cine era in asteptarea unui lider modern, asculta pentru a construi deschidere si incredere, asculta pentru a sti pe cine te vei baza. Abilitatea de a-i implica pe cei din institutie creeaza incredere si sustinere, aduce credibilitate efortului liderilor, scade rezistenta, reduce sabotajele si impulsurile culturii de clan, construieste capabilitatile de care liderii au nevoie ca organizatia sa se intoarca cu fata la viitor si sa faca progrese reale.Sunt nenumarate forme de a-i implica pe angajatii pe care ii gasesti deja acolo: de la felul in care se poarta conversatiile si intalnirile individuale, la modul in care sunt tinute sedintele, cum se lucreaza in proiecte, cum se construiesc forumurile interne de dezbatere, felul in care sunt valorizati veteranii si cei tineri, felul in care se fac pasii pilot, etc. Implicarea oamenilor cheie de la toate nivelurile institutiei, capacitatea de a-i face parte din poveste, ii transforma pe opozanti in adevarati aliati si parteneri.Aliantele se construiesc cu rabdare, pas cu pas. Iar rangul oamenilor in ierarhie nu conteaza. Ai nevoie de oameni loiali si de sustinere la toate nivelurile institutiei. Cauta punctele forte ale oamenilor si arata-le explicit ca le vezi. Cauta si recunoaste sincer succesele din trecut - individuale si colective - ale oamenilor: chiar si cea mai ne-performanta institutie a facut ceva bun de-a lungul istorie sale!Impartaseste informatii relevante si personale despre tine: povestea si istoria ta, reusitele si esecurile, ce stii sa faci bine, ce nu stii sa faci si unde le vei cere ajutorul, spune-le valorile si asteptarile pe care le ai de la cei din jur cu acre lucrezi. Spune-le ca ai dori sa auzi de la ei cum vad potentialul institutiei si care sunt costurile personale (energie, timp, etc) pe care sunt dispusi sa le plateasca pentru a face cativa pasi in acea directie. Intreaba-i cum vad ei punctele forte si slabe ale institutiei si arata consideratie pentru fiecare opinie, fara a o contrazice - nu ai inca nicio legitimitate pentru a o face. Legitimitatea unei opiniei mature, serioase trebuie castigata chiar si in fata adversarilor.In orice schimbare (de regim, de procese, de mod de lucru, de leadership, etc) oamenii vad mai intai ce au de pierdut - efectiv nu vad ce ar putea castiga. Ofera speranta si ajuta-i, cu pasi mici, sa se vada in viitor. Asculta-le preocuparile personale, spune-le ca sunt indreptatiti sa le aiba, nu trebuie sa ai raspunsuri, nu incerca sa ii "rezolvi". Ei vor in primul rand sa se simta ascultati.Sedintele - virtuale sau fata in fata - sunt cel mai bun creuzet in care poti face experimente. Felul in care vor evolua colaborarea si productivitatea sedintelor este un predictor pentru ritmul cu care vor aparea progresele si imbunatatirile din organizatie. Re-structurarea modului in care se tin sedintele este de multe ori cheia pentru reformarea si transformarea unei intregi institutii si organizatii. Folositi sedintele ca un prim spatiu pentru orice schimbare ati dori sa pilotati. Institutia nu va fi perceputa de catre societate reimprospata, nu-si va moderniza serviciile si postura publica, daca sedintele - cel mai important spatiu colaborativ dintr-o organizatie, nu se reformeaza.Intr-o democratie, calitatea leadership-ului institutiilor publice determina calitatea vietii si prosperitatea marii majoritati a cetatenilor, determina direct felul in care evolueaza societatea in ansamblul ei. Nu avem nevoie de lideri salvatori, profilul asta este o himera, o iluzie, care ne asaza intr-o pozitie de asteptare, de pasivitate, de dependenta fata de autoritate si ne predispune sa cautam mereu vinovati. Avem nevoie de lideri oameni obisnuiti de langa noi, etici, profesionisti, "team-player"-i si infometati dupa reusite in folosul societatii. E un profil pe care cautam sa-l sustinem, pentru ca una din mizele majore din societate este conturarea si construirea unui leadership modern, indiferent de culoarea lui politica.