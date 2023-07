Romanian Executive Summit 2017 - "Lumini si Umbre in Leadership", Stejarii Country Club, Bucuresti

40 de lideri au acceptat provocarea lansata de Comunitatea Liderilor Inspirati de a calatori printre "Lumini si Umbre in Leadership "si s-au intalnit, pe 8 noiembie, la cea de-a treia editie a Romanian Executive Summit din Bucuresti.

Evenimentul a fost deschis de Costin Trambitasu, Plant Manager, Product Grup Trim, Adient si Liliana Bica, HR Plant Manager, Product Grup Trim, Adient.

Summit-ul s-a desfasurat intr-un set-up inedit: 4 workshop-uri care i-au provocat pe participanti sa intre in jocul perpetuu de lumini si umbre din actul de leadership, din patru perspective diferite:

"EU", sustinut de Stefan Andrei

"ECHIPA", sustinut de Madi Radulescu

"NOI", sustinut de Rodica Obancea

"ORGANIZATIA", sustinut de Mihai Stanescu

Stefan Andrei, Executive Coach, MBA, Presedinte EMCC, i-a ajutat pe participanti sa isi identifice propria tipologie de lider.

In primul workshop: EU, focusul a fost pe explorarea aptitudinilor, emotiilor, conceptiilor proprii, a modului preferat de cunoastere si legatura cu eficacitatea asupra sa, a organizatiei si a mediului social.

Cel de-al doilea workshop a fost concentrat pe ECHIPA, mai precis pe felul in care managerii reusesc sa transmita echipei decizii si obiective in care cred cu adevarat, pe care si le doresc si pe care si le asuma.

Madi Radulescu, Executive Coach, PCC, MBA, Managing Partner MMM Consulting Intl, i-a provocat pe lideri sa afle cine sunt ei, influentati de luminile si umbrele mediului in care conduc, dar si luminile si umbrele pe care le proiecteaza prin propriile filtre.

Au aflat care este "adevarul" lor in lumina echipei, a proceselor pe care le folosesc, a culturii pe care o dezvolta si a felului in care fac diferenta in viziunea si strategia lor, la nivel macro.

Experienta a continuat cu un moment de dans oferit de Swing Dance Society. Dupa ce au fost spectatori, invitatii au facut cativa pasi de charleston.

Ioana Lupescu, presedinte si antrenor al Swing Dance Society, a explicat asemanarile dintre practicile de business si regulile pe care le urmeaza actul de a dansa: increderea in partener, sincronizarea si armonizarea miscarilor.

NOI, workshop-ul sustinut de Rodica Obancea, Executive & Team Coach, PCC (ICF) a pus accentul pe felul in care se dezvolta cultura creata de organizatie.

Perspectiva s-a mutat de la individ spre echipa si a aratat modul in care luminile si umbrele oricarei culturi organizationale contribuie la maximizarea rezultatelor personale sau au potential de dezvoltare.

La finalul workshop-ului, participantii au inteles care sunt fortele luminoase din organizatie care pot contribui la maximizarea rezultatelor, dar si care sunt locurile intunecate care au potential de dezvoltare pentru ei, ca lideri.

In cel de-al patrulea workshop: ORGANIZATIA, invitatii au fost ghidati de Mihai Stanescu, Executive Coach, Fondator RoCoach si au aflat impreuna ce alege organizatia sa tina in umbra si ce scoate la lumina, dar si in ce lumina se reflecta aceasta.

Exercitiile construite de Mihai Stanescu au fost o provocare in cadrul carora participantii au reusit, prin role-play, sa gaseasca solutii pentru momentele de blocaj, de criza organizationala. Astfel, workshop-ul a oferit participantilor insight-uri despre lumini si umbre in cadranul organizational.

Ultima parte a intalnirii a fost orchestrata de artistul Adrian Naidin, care a vorbit despre cat de important este sa improvizezi in situatii limita pentru a gasi solutii, sa exersezi, sa te adaptezi. In muzica, la fel ca in business. Pentru exemplificare, a cantat folosind un pix in loc de arcus, concluzia fiind ca perfectiunea sta si in detalii de adaptare.

In concluzie, participantii au avut parte de o experienta completa de invatare, de interactiune, de reflectie, de joc si schimb de idei, care i-a ajutat sa priveasca mediul de business cu alti ochi si care le-a oferit teme de gandire.

Romanian Executive Summit, un concept unic de coaching pentru liderii care isi doresc o reinventare, este organizat de Comunitatea Liderilor Inspirati, un spatiu de dialog si reflectie inovator pentru profesionisti cu functii C-level din Romania: CEO, COO, CFO, Managing Partner, General Manager, Director Marketing, Directori HR, Business Partner etc.

