Au inceput nominalizarile la Gala TopHotel Awards

Cel mai important eveniment din industria hoteliera, a turismului si a ospitalitatii din Romania, TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference, va avea loc in perioada 6-7 mai, in cadrul JW Marriott Grand Hotel si cupride doua zile de conferinte avansate, seminarii interactive si o gala exclusivista de premiere.

Prima zi a evenimentului TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference, 6 mai, va gazdui cea de-a cincea editie a Galei TopHotel Awards, un eveniment in care vor fi premiate cele mai bune si inovatoare proiecte si concepte din industria hoteliera, a ospitalitatii si de turism din Romania.

Nominalizarea in competitie se poate realiza GRATUIT si ONLINE, pana la data de 29 martie 2015, accesand site-ului evenimentului www.hotelconference.ro. Toate nominalizarile primite vor fi analizate de un juriu format din profesionisti ai industriei.

In prima zi a evenimentului, 6 mai, se va desfasura si conferinta in care panelul de vorbitori specializati in cele mai diverse arii de expertiza din industria hoteliera si a ospitalitatii vor oferi participantilor o imagine la zi asupra tendintor din industrie si integrarii tacticilor de investitii.

A doua zi a evenimentului, 7 mai, este dedicata seminariilor si studiilor practice oferite de specialisti ai companiilor de top din industrie. In cadrul seminariilor, experti din diversele segmente ale industriei hoteliere si ospitalitatii vor oferi exemple practice si studii de caz celor prezenti.

Mai multe detalii despre eveniment puteti gasi accesand linkul www.hotelconference.ro.