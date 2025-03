Best Marketing: Dubleaza-ti vanzarile si transforma-ti fanii in clienti

Daca lucrezi in marketing, publicitate, social media sau PR, daca esti interesat de trendurile din industria de marketing si comunicare, social media si branding, daca iti doresti cresterea vanzarilor si transformarea fanilor in clienti, daca esti antreprenor si cauti strategii eficiente de marketing, atunci Best Marketing este evenimentul la care trebuie sa fii prezent.

Evenimentul va avea loc pe 21 mai la Hotel Howard Johnson din Bucuresti. Mai multe detalii despre program gasestiaici.

In cadrul evenimentului va avea loc lansarea primei editii a Anuarului directorilor de marketing din Romania. O premiera pe piata din Romania, acest supliment editorial Biz contine directorii de marketing din top 300 companii si din topul investitorilor in publicitate in 2013.

Printre invitatii la eveniment vor fi atat speakeri internationali: Claire Culshaw, Director Consumer Practice WEBER SHANDWICK, Elena Speer President, IPSOS ASI CEE, Dominik Fassl Managing Partner JUNG VON MATT, Tom J. Hidvegi, Creative Strategy Officer DDB BUDAPEST, Thilo Konzok, CEO & Co-Founder, ASUUM, cat si specialisti locali: Dan Oprescu Director Marketing UNILEVER SCE, Anca Nuta, Identity & Communication Director UniCredit Tiriac Bank, Radu Moldovan Marketing Director HEIDI CHOCOLAT, Raluca Kisescu Senior Manager Commercial Marketing AVON ROMANIA, Catalin Nastasoiu Creative Producer/Designer, Iulian Padurariu, Managing Partner, MARKS.

Mai multe detalii despre inscrierea la eveniment puteti gasi pe www.bizforum.ro/bestmarketing.

