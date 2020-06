Ce responsabilitati are un business analyst si care este rolul acestuia?

Ziare.

Deoarece aceasta practica este inca una tanara, ecartul dintre teorie si realitate arata faptul ca putini sunt cei care stiu ce responsabilitati are un business analyst si ca diferenta dintre succesul si falimentul unei organizatii depinde de capacitatea de schimbare si de adaptare la nevoile pietei si la cerintele din ce in ce mai diverse ale consumatorilor.Companiile mici, mijlocii si mari trebuie sa defineasca si sa recomande solutii care sa aduca valoare partilor interesate. Criteriul esential care garanteaza reusita unei afaceri consta in aprofundarea analizei de business, prin intelegerea clara a nevoii care sta la baza business-ului, a mediului intern si extern in raport cu care se dezvolta afacerea.Business analyst-ul este persoana care in dinamica evenimentelor actuale ofera solutii pragmatice care sa influenteze modul in care reprezentantii afacerilor actioneaza, dar si persoana care investigheaza, controleaza si antreneaza lucrurile sa mearga intr-o directie corecta.Acest specialist intelege complexitatea mediului de afaceri modern si este un adevarat agent al schimbarii care articuleaza nevoia de imbunatatire a modului in care opereaza companiile.In alta ordine de idei, analistul de afaceri este acea persoana care faciliteaza procesul de implementare si schimbare, care isi indeplineste cu succes rolul de a identifica si defini solutia care sa maximizeze beneficiile si sa reduca in mod semnificativ costurile.Analistul de business va fi activ implicat in toate nivelurile functionale ale companiilor si va aduce o contributie semnificativa in aceste procese, implementand strategia de business, definind obiectivele si cerintele de pe piata de afaceri.In alta ordine de idei, un business analyst va actiona ca un mediator, facilitand comunicarea intre departamente, intre business si actionari, chiar si intre diferiti actionari, asigurandu-se ca viziunea afacerii este una transparenta, inteleasa in mod clar si transmisa mai departe.Practic, analistul de business ajuta companiile pentru care lucreaza sa inteleaga si sa aplice principiile de analiza care sa le asigure succesul in continuare.In ultimii ani, companiile din Romania acorda o mai mare importanta rolului pe care il are un business analyst si incearca sa ii creasca gradul de implicare al acestui specialist in dezvoltarea diferitelor proiecte.Analistul actioneaza ca si un negociator, asigurand legatura intre echipe, rezolvand conflicte si creand un compromis, astfel incat proiectul sa nu fie pus in pericol.De asemenea, acesta poate evidentia punctele tari si punctele slabe, poate aduce motivatie echipei, o poate ajuta sa o progreseze, sa depaseasca obstacolele si sa exceleze in finalizarea sarcinilor.Obiectivele pe care business analyst-ul trebuie sa le indeplineascaObiectivele pe care un business analyst trebuie sa le duca la bun sfarsit se materializeaza in urmatoarele aspecte:- sa identifice nevoia reala a business-ului;- sa defineasca scopul si valoarea business-ului;- sa analizeze, sa planifice si sa monitorizeze cerintele, luand in considerare alternativele;- sa faciliteze conflictele intre departamente si intre echipe;- sa evalueze impactul business-ului si costurile implicate.