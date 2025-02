Cosurile cadou, o metoda excelenta prin care iti poti promova afacerea in perioada sarbatorilor

Toate companiile cauta solutii de promovare, atat online, cat si offline, ceea ce duce la o suprasaturatie de reclama. Orice reclama este buna, insa atunci cand este si foarte eficienta, cu siguranta merita toti banii.

Daca in cursul anului posibilitatile de publicitate sunt oarecum limitate la pliante, carti de vizita, reclame outdoor, advertoriale pe site-uri sau bannere publicitare, in perioadele de sarbatoare apar noi solutii prin care iti poti face reclama: cosurile cadou.

Cosurile corporate reprezinta un trend intr-o continua ascensiune si este una dintre cele mai bune solutii prin care iti poti demonstra atentia pe care o acorzi atat relatiilor comerciale, cat si relatiilor interumane dezvoltate in cadrul unei afaceri. Desi destul de noua, ideea cosurilor corporate a prins extrem de bine la toti cei care lucreaza in corporatii si in firme foarte mari, deoarece, pana recent, optiunile erau oarecum limitate.

Din fericire, cosurile corporate sunt cadouri cu care nu ai cum sa dai gres, deoarece sunt personalizate, contin lucruri pe care cei care le primesc le vor folosi si sunt cat se poate de elegante. Pe langa asta, sunt cadouri cu un cost scazut, asadar, sunt ideale chiar si pentru cei cu bugete mici.

Cum te ajuta cosurile de cadou in promovarea afacerii tale?

Se spune ca un bun antreprenor gaseste solutii de promovare in fiecare actiune pe care o face si asa si este. Un cos cadou bine aranjat poate sa impuste o multime de iepuri din aceeasi lovitura:

Mentine clientii si partenerii de afaceri aproape. Orice persoana apreciaza un cadou, mai ales daca acesta este de calitate si este foarte util. Cu siguranta, atat clientii, cat si partenerii de afaceri vor fi cu adevarat incantati daca vor primi un cos cadou din partea firmei tale.

Reprezinta o metoda excelenta de promovare. Daca ai un potential client cu care vrei sa incepi o colaborare, cel mai simplu este sa ii oferi un cos cadou atunci cand ai ocazia. Fie ca este vorba despre sarbatorile Pascale, fie ca este vorba despre Craciun sau alte astfel de sarbatori, cosurile cadou pot sa apropie potentialul client de tine si il pot transforma intr-un client pe teren lung. Evident, pentru a reusi acest lucru trebuie sa personalizezi cat mai multe produse cu sigla firmei tale si cu mesajele pe care vrei sa le transmiti. Poti sa incluzi in cosul cadou o cana personalizata, o sticla de vin personalizata si o carte de vizita.

Obtii publicitate pentru bani putini. Un simplu gest poate sa fie solutia pentru o promovare de cea mai buna calitate. Daca oferi un cos cadou, cu siguranta cel care il primesta va fi uimit si va povesti mai departe despre cadoul primit. Aceste recomandari verbale reprezinta cea mai buna metoda prin care iti poti promova afacerea, asadar, este posibil ca pentru un cos cu un cost de doar cateva zeci de lei sa beneficiezi de o publicitate cu mult mai valoroasa.

De ce trebuie sa tii cont atunci cand alegi un cos corporate?

Chiar daca ideea de cos corporate este una excelenta, trebuie sa acorzi o mare atentie lucrurilor pe care le pui in cos si evident, aranjamentului. Este indicat sa nu faci tu aranjamentul, ci sa optezi la o firma specializata in asa ceva. Internetul este din ce in ce mai acaparat de companii care se ocupa in exclusivitate de cosuri corporate, cosuri Paste sau cosuri de Craciun, asadar, ai cui sa ii ceri ajutorul si pe cine sa pui la munca.

Chiar si asa, de multe ori decizia asupra produselor puse in cos o vei lua tu. Asadar, inainte de a trimite cosul sau inainte de a-l inmana viitorului posesor, trebuie sa tii cont de urmatoarele lucruri:

Nu folosi lucruri de proasta calitate. Chiar daca nu ai un buget mare, incearca sa gasesti lucruri de calitate pe care sa le pui in cos. Mai bine un cos mai sarac, dar eficient decat unul bogat, cu produse ieftine;

Promoveaza-te. Cosurile corporate sunt o buna metoda de a te promova. Daca o carte de vizita poate sa fie aruncata, de cele mai multe ori, un cos cadou ofera o impresie foarte buna si te poate promova extrem de bine. Daca esti administratorul unei firme, tot ce trebuie sa faci este sa trimiti cosuri corporate tuturor partenerilor, clientilor si potentialilor clienti. In acestea este esential sa introduci cateva pliante sau carti de vizita, precum si cateva elemente personalizate. Reclama va fi, cu siguranta, una de cea mai buna calitate.

Acorda atentie cosului. Nu iti focusa atentia doar asupra produselor din cos, ci si asupra cosului propriu zis. Acesta este foarte important, deoarece ofera primul impact asupra cadoului. Trebuie sa fie foarte elegant, sa contina accesorii, precum o floare sau un element de decor si sa poata fi pastrat si dupa ce produsele din el au fost consumate.

Prin oferirea de cosuri corporate poti sa rezolvi extrem de multe, fara sa ai nevoie de foarte multi bani. Totul este sa acorzi putina atentie si sa alegi magazinul perfect pentru asta.

