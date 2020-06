Cum pot depasi cu succes companiile criza sanitara

Ziare.

Printre acestea se numara restructurarea spatiului de lucru, asigurarea accesului la produse sanitare si noi tehnologii. Aceasta criza reprezinta si un moment bun pentru a observa felul in care companiile si liderii raspund in fata unei provocari, iar viziunea si pasiunea pentru inovatie ii va ajuta pe cei mai buni sa castige. Iata cateva modalitati de a face fata cu brio acestei perioade dificile:Liderii trebuie sa stabileasca un set clar de valori inca din timpul crizei si sa ramane fideli acestora. Companiile pot crea un plan concret de actiune care sa puna in prim plan, de exemplu, clientii si angajatii.Elementul uman, comunicarea si emotiile sunt foarte importante in momente de criza, iar companiile trebuie sa isi formuleze mesajul in asa fel incat sa-i faca pe clienti sa aiba in continuare incredere in serviciile si produsele lor.In ceea ce priveste angajatii, companiile trebuie sa le comunice clar strategiile pentru viitorul apropiat. Pentru a-si tine aproape oamenii si pentru a-i proteja, firmele trebuie sa ofere beneficii reale , in functie de nevoi si asteptari.Angajatii vor avea nevoie de compasiune pentru a depasi momentele grele in contextul pandemiei, iar masurile luate de angajatori trebuie sa se adreseze si sa ii linisteasca pe cei ingrijorati de viitorul jobului lor.Viitorul imprevizibil reprezinta o problema in toate domeniile, de la educatie, economie, sanatate s.a. Pentru a putea face fata unui nou val de imbolnaviri care vor genera, cu siguranta, si mai multa instabilitate financiara, companiile trebuie sa aiba un plan bine pus la punct pentru viitor. Chiar daca viitorul nu poate fi prezis, numerele nu mint, iar precautiile pe care trebuie sa le ia companiile le vor proteja de un scenariu sumbru. Printre masurile de luat in calcul pentru viitor se numara:● reducerea cheltuielilor;● transparenta in relatia cu clientii si angajatii;● accesarea unei linii de credit;● cultivarea investitiilor pe termen lung.Relatia cu clientii in cazul companiilor B2B trebuie pastrata pe termen lung si imbunatatita. In cazul unei crize si in functie de serviciile sau produsele oferite, clientii vor continua sa se intoarca spre businessurile esentiale.De asemenea, companiile sau IMM-urile ce pot face o tranzitie usoara spre un domeniu diferit vor avea de castigat in societatea post-pandemie. Cel mai bun exemplu il reprezinta firmele si fabricile care s-au orientat spre fabricarea vizierelor si a altor articole de protectie pentru sectorul medical sau pentru consumatori.Planul pe termen lung trebuie sa se concentreze pe cel putin un an. In aceasta perioada este posibil ca tratamentul sau vaccinul impotriva noului coronavirus sa fie dezvoltate si accesibile pentru intreaga populatie. Cand societatea va fi pregatita pentru restabilirea normalului, companiile pot analiza efectele si pasii care ar trebui facuti mai departe.In aceasta perioada marcata de stari de urgenta, alerta, distantare sociala sau autoizolare, serviciile online au putut observa o crestere a vanzarilor si accesarilor de catre clienti. Companiile si magazinele care nu ofereau livrare la domiciliu inainte au fost obligate sa se adapteze noilor cerinte.In continuare, nevoia de distantare sociala ii va face pe oameni sa continue aceste obiceiuri, chiar daca restaurantele si spatiile comerciale se vor redeschide. Nevoia de izolare a persoanelor varstnice, frica celor tineri de o posibila infectare - toate acestea sunt motive bune pentru a continua interactiunea in mediul online.Companiile care ofera servicii B2B in domeniul digital se vor bucura de succes in timpul si dupa pandemia de Covid-19 si vor demonstra ca afacerile pot prospera in continuare in universul virtual.