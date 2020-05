Cum pot folosi companiile din Romania aceasta perioada pentru optimizarea lucrului remote - analiza

Ziare.

Astfel, dupa 10 ani de lucru remote, dar si dupa aproape doua luni in care romanii care au putut au lucrat de acasa, compania vine cu o serie de recomandari pentru antreprenori, in aceasta perioada., a explicatRecomandarea InnerTrends pentru antreprenorii care inca au business-ul operational e sa faca un efort si sa inteleaga povestea din spatele datelor. Lumea se schimba, clientii se schimba, business-ul se va schimba si, cu siguranta, lucrurile nu se vor mai derula la fel ca pana acum.Cei care vor intelege acest lucru mai repede si vor reusi sa se adapteze la noua realitate sunt cei care vor iesi cel mai usor din criza curenta.Din septembrie 2019, InnerTrends a implementat o strategie prin care sa creasca productivitatea echipei. Acesta este un avantaj crucial in a lucra remote, deoarece, atunci cand vine o criza care impinge companiile catre lucru de la distanta, infrastructura exista deja si nu are impact asupra fluxului obisnuit.Mai mult, modul de operare al InnerTrends se bazeaza pe increderea in angajati si finalizarea cu succes a proiectelor, mai mult decat pe controlul task-urilor zilnice., a adaugatPe termen mediu, pentru urmatorul an si jumatate, compania InnerTrends si-a setat ca obiectiv principal consolidarea prezentei mai puternice in domeniul e-commerce. In prezent, compania ofera solutii pentru partenerii sai prin aplicatii web de tip Software as a Service.Scopul activitatii in acest segment de dezvoltare IT a fost acela ca poate opera mult mai usor cu datele si poate dezvolta mai repede si mai eficient produse. Piata de e-commerce (4 miliarde dolari) este insa de 40 de ori mai mari decat cea pentru SaaS (500 de milioane de dolari), iar migrarea este fireasca.Inainte de debutul crizei medicale, pentru 2020, InnerTrends estima o cifra de afaceri de 5 ori mai mare decat in anul precedent (150.000 de dolari). Prognoza de crestere este mentinuta si in actualul context, chiar daca nu va fi la acelasi nivel ca la inceputul acestei perioade.In acelasi timp, compania deruleaza discutii cu investitori locali si internationali (Europa si Statele Unite ale Americii). In 2019, InnerTrends a participat la acceleratorul de business 500 Startups din SUA, moment prin care a stabilit legaturi puternice cu potentiali investitori din piata nord-americana si internationala. Miza pentru investitii, in 2020, este de 1,3 milioane de euro.InnerTrends este o platforma de analiza a datelor, care ofera informatii relevante pentru persoanele din marketing si managerii de produs, despre consumatori. Compania a fost fondata in 2015 de Claudiu Murariu, CEO, Iuliana Murariu, CPO si Alex Stoia, CTO. Detalii complete pot fi consultate pe site-ul InnerTrends: www.innertrends.com/